La dueña del local de Vigo A tapa do barril da las gracias al youtuber Borja Escalona

Hay ya poca gente en España que no conozca a Borja Escalona, y la imagen que tienen de él no es precisamente positiva. El youtuber se lo ha ganado a pulso después de amenazar a una encargada del local de Vigo A tapa do barril que le dijo que tenía que pagar la empanadilla que había consumido.

Escalona recibió toda clase de críticas por el trato que dio a Rebeca (se ve en el vídeo que subió a su excanal de YouTube) y esa avalancha de críticas llevó a que cancelasen sus canales de YouTube y Twitch. A él le da igual porque ya se ha abierto otro y, pasados los días, Ana Terzado, la dueña del local de Vigo, se alegra de lo ocurrido.

"La verdad es un regalo que me ha hecho. Muchas gracias, personaje porque nunca imaginé que la gente nos quisiese tanto. Es increíble las muestras de cariño, de hostelero, de proveedores...", ha dicho este martes en una entrevista con el programa de laSexta Más Vale tarde. "El teléfono desde que pasó eso no ha dejado de sonar. Se hizo en la ciudad una bola de nieve que se dimensionó de tal manera que fue cuando el vídeo se hizo viral".

Terzado detalló en el programa su versión de los hechos y aseguró estar dispuesta a denunciarlo.

"En un primer momento todo el mundo me decía que lo denunciase y yo pasaba. Decía que todo pasará. Como había pesado más la gente que nos quería me daba igual, pero cuando salió con la pantomima de que era todo un pacto, llorando y pidiéndonos disculpas me pareció que se reíade todo el mundo que trabaja en este país duro para pagar sus cosas y llegar a fin de mes y que él viva del cachondeo y de reírse de la gente, de reírse de los youtubers e influencers que hacen bien su trabajo y de los camareros que están haciendo bien su trabajo. Reírse en su cara y aún encima ganar dinero, dije no", aseguró.

Terzado defiende a Rebeca

Ana Terzado aprovechó su intervención en Más vale tarde para defender a Rebeca, quien le plantó cara a Escalona cuando este quiso irse sin pagar.

"Rebeca le dijo 'me tienes que pagar la empanadilla'. Entonces ya empezó la Pesadilla en Elm Street, le dijo que solo comía cosas gratis, que nos iba a pasar una factura de 2.500 euros porque era un youtuber superconocido y tenía un montón de seguidores... y, como Rebeca siguió con educación diciéndole que le pagase la empanadilla, se la pagó de malas maneras y dijo: 'Chicos, los que me seguís no pongáis ninguna reseña, no os pongáis a escribir cosas por internet...", añadió Terzado que rápidamente empezó a recibir notificaciones en el móvil de comentarios negativos.

" Yo estaba en el otro local y, como sabía que ahí no había pasado nada, al ver tal cascada de comentarios llamé al otro local y le pregunté. Le dije, no te preocupes, ya hablaré con la chica que nos lleva las redes sociales. Hablé con Sandra y me dijo que lo denunciase en Google y a mayores vamos a emitir un comunicado para que nuestros clientes supiesen lo que había pasado".

Fue lo que hicieron. El mensaje de Instagram desató la avalancha de comentarios positivos. "El teléfono desde que pasó eso no ha dejado de sonar. Se hizo en la ciudad una bola de nieve que se dimensionó de tal manera que fue cuando el vídeo se hizo viral". El resto de la historia ya la sabemos.