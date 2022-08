Cierran los canales de YouTube y Twitch de Borja Escalona

Borja Escalona se ha quedado sin sus canales de YouTube y Twitch. Ha ocurrido este lunes pocas horas después de que el youtuber publicase un vídeo pidiendo perdón por lo ocurrido en un local de Vigo y denunciando ser ahora víctima del bullying. El propio Escalona ha contado este último capítulo de su historia en su nuevo canal de YouTube, que ha abierto con el objetivo de "cogerlo desde cero, petarlo y a funcionar".

Lo dice al final del vídeo (a partir del minuto ocho) después de un teatrillo en el que hace creer a sus seguidores que va a desaparecer de las redes con frases como "Ya no me quedan ganas, ya no me quedan fuerzas para hacer más canales de YouTube" o "Borja Escalona se retira de las redes sociales y no por voluntad propia, sino porque me habéis echado por las bravas".

Todo son palabras vacías (¿también el perdón?) porque Borja Escalona está ahora ilusionado con ser una marca registrada que va como un tiro. "Sí, me habéis tumbado un canal. Me la pela. No os preocupéis, tengo un community que es la hostia y a funcionar. El fandom ya está, el fan base ya está y los haters ya están. Si tengo una horda de haters que van a venir a donde yo estoy...", se jacta.

Lo único que lamenta Escalona es haber perdido los vídeos publicados ya que no los tenía guardados, ahora lo va a hacer porque "va a volver a pasar lo mismo" pero no le preocupa. "¿Otros diez meses? ¡Los tengo! No tengo otra cosa que hacer, estoy todo el día en casa tocándome los huevos excepto cuando voy al gimnasio o a comer gratis", dice mientras se come unos torreznos que le han regalando y mientras habla sin parar para prolongar el vídeo y sacarle rédito.

"Tengo que estirar el vídeo un poco más. Cuanto más largo sea este vídeo, mejor. Antes lo monetizo, antes puedo hacer miembros y antes empiezo con las funciones ordinarias de este canal", dice en tono ufano el youtuber feliz de generar odio entre quienes lo están viendo. "Haced lo mismo, echadle dos pelotas, sed un poco creativos, pero no me envidiéis a mí...", dice al final del vídeo con el que inaugura su tercer canal de YouTube.

¿Por qué han cerrado los canales de Borja Escalona?

Los otros dos canales de YouTube se los cerraron el primero, como dice él, por su culpa, el segundo (con 36.000 suscriptores conseguidos en 10 meses) por lo ocurrido tras el incidente del 9 de agosto en Vigo.

Lo que pasó fue lo que pasa en la gran mayoría de vídeos de Escalona. El youtuber quería comer gratis y no pagar la empanadilla que consumió en A tapa do barril. La dependienta se negó y él pagó amenazándola con enviarle una factura de 2.500 euros por promoción gratuita.

Todo esto se ve en el vídeo que publicó en su canal de YouTube (ahora cerrado) y que aún se puede ver en Twitter.

El vídeo consiguió dos cosas. Primero los seguidores de Escalona llenaron de reseñas negativas la página de Google del local, después la dueña de este denunció en varios medios gallegos lo ocurrido y fue ahí cuando el vídeo se hizo viral.

El tono chulesco y amenazante de Escalona hicieron el resto. Twitter se llenó de comentarios negativos hacia el youtuber (que llegó a denunciar acoso en un vídeo publicado el lunes 15 de agosto) y también de vídeos con sus otras polémicas. No hay que olvidar el día que fue detenido por dañar a una mujer al lanzarle una maquinilla.

Todo terminó este lunes a medianoche cuando cerraron sus canales de YouTube y Twitch. No le preocupa. "Voy a coger un canal de cero, lo voy a volver a reventar", dice en el vídeo inaugural de su nuevo canal, que publicó solo unas horas después de pedir perdón por lo hecho en Vigo. Visto lo que dice ahora, ¿se arrepentirá como decía o era parte de su show? "Gracias porque habéis hecho que ahora tengo otro objetivo".