El escándalo de Anuel AA en La Velada: abucheos, una hora de retraso y solo ocho minutos de actuación

Te interesa Cuándo empezó Will Smith en la música: todos los discos que tiene y sus canciones más famosas

Ibai Llanos y su equipo han vuelto a superarse una edición más con La Velada del Año 4.

La calidad de los combates y de los conciertos en directo ha registrado su máximo esplendor la noche del sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. A eso, hay que añadirle que el evento contó con grandes nombres a nivel internacional entre creadores de contenido y cantantes (David Bisbal, Bizarrap, Will Smith...). ¿El resultado? Ibai Llanos registró un nuevo éxito: el récord histórico de espectadores en Twitch con 3,6 millones de usuarios conectados simultáneamente, un récord que él mismo tenía.

Lo más comentado de la noche: la polémica aparición de Anuel AA

Uno de los participantes más esperados de la noche fue Anuel AA, el rapero puertorriqueño que protagonizó el momento más polémico de La Velada del Año de 2024.

Al concluir el último combate que proclamó vencedor a YoSoyPlex, el cantante debía llegar al escenario para poner el broche de oro al evento. Pero más que un broche de oro fue uno de carbón.

Anuel AA no aparecía. Ibai Llanos y su equipo de comentaristas tuvieron que hacer tiempo durante más de quince minutos para amenizar la espera, ante el miedo de recibir represalias legales por retrasar la duración pactada de La Velada del Año.

El cantante debía llegar a las 10:30 al recinto, pero lo hizo pocos minutos antes de las 11:45. El retraso de una hora y media puso de los nervios a Ibai Llanos: "Yo ya no sé qué hacer", repetía durante la retransmisión. "Estaba saliendo y se ha metido para dentro, esto es de coña", criticaba mientras su equipo le decía que estaban intentando convencer al cantante para que saliera a actuar. "Me estoy volviendo loco", gritaba Llanos.

Un concierto para olvidar

Anuel AA llegó en jet privado y no estaba convencido de querer salir a actuar, a pesar de que había estado hablando de su concierto en La Velada de manera recurrente. Finalmente, el puertorriqueño salió al escenario ante los abucheos del público, que cada vez era más reducido (la conexión en streaming disminuyó a unos dos millones de usuarios).

"Estoy un poco enfermo, necesito ayuda", dijo Anuel AA durante el concierto pidiendo a los asistentes que cantaran con él en masa (cosa que no ocurrió). Al parecer, en un momento de la actuación hubo un fallo de sonido y dejó de escucharse al cantante con autotune. Su voz limpia de efectos sonaba muy tocada y descontrolada.

Tras solo ocho minutos de concierto y tres canciones, Anuel AA anunció que paraba el espectáculo: "He tenido un problema. No pude darles un show digno", dijo mientras criticaba que había problemas de sonido. Se bajó del escenario, se hizo un par de fotos con fans del público ante la preocupación del equipo de seguridad y se fue escuchando nuevos abucheos del estadio.

Las reacciones

No tardaron en llegar miles de críticas al cantante desde las redes sociales, donde tildaban lo acontecido como una "falta de respeto". Vegetta777, uno de los streamers españoles más conocidos, no dudó en opinar al respecto. "Lo de Anuel honestamente me da hasta vergüenza. [...] Ves cantar a David Bisbal y luego a Anuel y rápido distingues quién realmente es un artista", dijo criticando que el puertorriqueño no se disculpara.

Por su parte, el youtuber DjMariio aseguró que el público no solo estaba abucheando a Anuel AA mientras abandonaba el escenario, sino que también le empezaron a tirar vasos.

El propio Ibai Llanos habló al respecto en su perfil de X (antes Twitter) justo al terminar la retransmisión de La Velada del Año 4. "Ya tengo un final de evento pensado por si hago siguiente velada. Os compensaré". Y añadía en tono irónico: "Me gusta el heavy metal y el rock".

"Hoy es el día que más he aprendido en mi vida", dijo contestando a un usuario. Otra persona de la red social habló el comportamiento de Anuel AA y criticó que fuera a ganar un millón de euros por lo que acababa de hacer. Ibai respondió: "El millón me lo ahorro por lo menos (era menos)".