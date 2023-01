Este Tiktok de Rosalía es el tercer vídeo más visto de la plataforma en 2022

VIRAL NO, LO SIGUIENTE

Lo de Rosalía con el gesto de Bizcochito es de otro mundo. En cuanto arrancó el Motomami Tour empezaron los memes, que no pararon de multitplicarse por las redes sociales. La gente repetía el ademán de la cantante, un movimiento de desdén que nació además de la manera más espontánea.

Surgió durante los ensayos del Motomami Tour y la artista quería hacer reír a los bailarines. "Estábamos ensayando, haciendo la coreografía y de tantas veces hacerla una se aburre de cómo trabajarla. Entonces sin querer empecé a hacer eso para hacerle risa a los chicos. Vi que se reían y entonces dije 'ah, pues lo voy a hacer'. De improvisar, salió, y entonces dije 'bueno pues lo dejo'. No sé, yo no me esperé que la gente reaccionara así", contó en su entrevista con La Pija y la Quinqui.

Ha sido uno de los gestos más populares del año, no cabe duda. Incluso el New York Times la puso en la lista de los iconos de estilo de 2022 por ser capaz de contagiar al mundo entero con un solo guiño, una mueca que ha llevado por los 15 países que ha visitado con el Motomami Tour.

Cuando comenzó a viralizarse, la artista se grabó a sí misma mascando chicle y repitiendo el gesto en varias situaciones y escenarios. Comiendo en un restaurante, recién salida de la ducha, en el gimnasio... Y montó un breve vídeo para TikTok que publicó el 8 de agosto de 2022 en su perfil oficial.

Más de 159 millones de reproducciones y 17 millones de me gusta al término del año lo han elevado como el tercer vídeo más visto de toda la plataforma en 2022. Así lo ha confirmado la propia aplicación en su ranking de los contenidos más vistos del año. Un nuevo récord para la catalana.

Solo dos vídeos están por encima del éxito del gesto de Bizcochito.

El primero y más visto corresponde al pastelero francés Amaury Guichon, que preparó una jirafa de chocolate que alcanzó los 300 millones de reproducciones.

El segundo puesto lo ocupa una tierna ardilla que come nueces y cacahuetes con semillas, un clip que acumula 200 millones de visitas.