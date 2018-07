El extraño doble cruce de piernas que triunfa en la red

La imagen fue compartida en Imgur por el usuario “Sick of Feeling Numb” y el texto: "Disculpe, le importaría no sentarse así, por favor? Gracias". Rápidamente el resto de usuarios comenzaron a comertar este doble cruce de piernas, no sin cierto sentido del humor: "Disculpe, señora, pero se le ven algunos de sus tentáculos", o "No falta mucho para que vuelva a convertirse en sirena".

Pronto la fotografía se viralizó por Facebook y ¡ahora está por todas partes! En realidad no tengo claro si es tanto flexibilidad extrema como un efecto óptico al tener el pie prácticamente fuera del zapato, lo que supondría solo una flexión del tobillo forzada que generaría ese efecto "tentáculos" que comentaba el usuario de Imgur. En cualquier caso, ¡es para volverse loco!

Hace poco, otra imagen de una pareja abrazándose nos hacía devanarnos los sesos intentado averiguar qué pasaba con las piernas del chico.