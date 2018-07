El extraño error de Facebook con las arrobas (@) y las almohadillas (#)

NO DEJA PUBLICAR O NOMBRAR A OTROS USUARIOS

Nosotros nos pasamos la vida nombrando a usuarios en nuestros post, pero ¡drama! Hoy no hemos podido. Así que, ¡oh, drama! Adele, Lady Gaga, Pilar Rubio… ¡Tendrán que aguantarse sin nuestra mención! ¡Qué harán si ella! 😜

La verdad es que se trata de un fallo menor, pero mosqueante. Porque, como pasaba con las interferencias en las teles antiguas, no te queda claro si el problema es tuyo (que estés pulsando donde no es o esa foto del culo de un perro hubiese provocado que te bloqueasen), o bien un fallo de la herramienta.

Asi que ¡respiren tanquilos! Es Facebook el que registra el fallo por el que, al intentar usar la # o la @, no te deja publicar y te muestra un mensaje en el que te pregunta si quieres salir sin terminar la publicación y/o actualización del post. Aunque no tenemos del todo claro el comportamiento del error, ya que algunos usuarios se quejan de que directamente les manda a su perfil sin preguntar nada, y otros incluso aseguran que no pueden subir imágenes.

En fin, conociendo a los chicos de Zuckerberg no tardarán mucho en solventarlo...