Fíjate bien en el tronco, hay un animal camuflado... ¿Lo ves? Internet está aterrorizado

Si tienes fobia a las arañas, mejor que no sigas leyendo esto, o si... por si acaso. Las fotografías se han hecho virales y cuesta bastante distinguir al animal en el tronco del árbol. ¿Eres capaz de verlo?

La cuenta de twitter @41Strange ha compartido algunas fotografías de una especie de araña camuflada en un tronco y ha aterrorizado a todo internet.

A esta especie, llamada Dolophones Conifera, se le da muy bien desaparecer y camuflarse cual camaleón en el tronco de los árboles. En inglés se le llama 'Wrap-around spider', que se traduce literamente como 'araña envolvente', por su habilidad para envolver su cuerpo alrededor de los troncos, cuenta el usuario que ha publicado las fotografías en twitter.

El tweet se ha hecho viral y no ha tenido un buen recibimiento ya que todas las respuestas son de terror, fobia y memes, sobre todo memes, que es a lo que estamos acostumbrados en twitter.

Ha habido muchas respuestas graciosas por parte de los usuarios, que se han asustado y han hecho virales las imágenes. ''No hay ningún motivo por el cual esto tenga que existir'', señala una tuitera que ha conseguido más de 15.000 retweets y 50.000 likes.

Aun así, que no cunda el pánico, ya que esta especie no se encuentra en España, es una especie australiana (cómo no), pero si planeas viajar a Oceanía o Indonesia: ten cuidado.

Aunque siempre puedes recurrir al tutorial que nos hizo Elsa Pataky y aprender a atraparlas con un tupper, por si acaso...