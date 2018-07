La gran reacción de un padre al confundir el sujetador de silicona de su hija con una pechuga de pollo

Aunque le ponen ganas, muchas veces los padres no consiguen entender las modas de sus hijas. Los sujetadores de silicona que se pegan al pecho para poder llevar prendas con la espalda descubierta o pronunciados escotes no son ninguna novedad, pero sí que eran algo totalmente desconocido para el padre de Daniela, quien no ha dudado en compartir el momentazo en Twitter.

Al parecer el hombre encontró la pieza de silicona de color carne y pensó que eran unas pechugas de pollo. ¿Y qué iba a hacer? Pues meterlas en la nevera, ¡qué ya se sabe que la carne cruda es muy delicada!

Obviamente cuando Daniela abrió el frigorífico y se encontró su ropa interior envuelta en papel de film, no pudo hacer otra cosa que compartirlo:

La imagen ya tiene más de 20.000 retuits y las respuestas de los otros usuarios son de lo más divertidas.