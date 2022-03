"Han pasado 13 años": Elena Furiase, cansada del chiste viral de 'abril, cerral'

Llega el mes de abril y como todos los años, las redes sociales resucitan uno de las escenas más virales de la televisión.

Se ha convertido en uno de los memes más clásicos y nunca pasa de moda. Hace ya 13 años que Elena Furiase regaló a la audiencia uno de los momentazos más graciosos y espontáneos que hemos visto en los concursos de la tele.

Ocurrió en el programa Password, que presentaba Luján Argüelles. La actriz, que acudía como invitada, tenía que ayudar a la concursante a adivinar una palabra dándole pistas clave. La respuesta era 'mayo' y Elena Furiase optó por nombrar el mes previo, abril, pero la participante no captó la pista. Dijo 'cerral'... Y el resto es historia.

Así, este 31 de marzo, la actriz se ha adelantado a la lluvia de mensajes que recibe todos los años el día 1 de abril. Con un tono divertido pero que deja entrever su hartazgo, Furiase pedía a sus seguidores que no le enviasen el mencionado vídeo.

"Ya me estáis empezando a enviar mensajitos. Ya sé cuál es el chiste que hay, lo sé, lo conozco, lo hice yo, no pasa nada, tranquilos", decía, irónica. "Vamos, no lo hice yo, lo viví y no hace falta que me lo enviéis. Han pasado 13 años. Soy consciente de ello. Y sobre todo, mis amigos y amigas, no me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito, cabrones", imploraba.

Aunque es comprensible que Furiase esté cansada de que el meme se repita cada año, la nieta de Lola Flores ha deseado un "feliz abril" a todos sus seguidores.

En otro vídeo, la actriz aseguraba que a pesar del hartazgo, hay algún chiste "más sutil" que sí le hacía "mucha gracia". Como ejemplo, compartió: "Mañana es el día internacional de Elena Furiase".