Hannah Polites, la modelo criticada por estar 'demasiado delgada' durante su embarazo

La modelo australiana Hannah Polites luce un cuerpo diez. Su abdomen es envidiable, y mucha gente se sorprende cuando conoce que se encuentra en su sexto mes de gestación, lo que ha provocado duras críticas entre sus más de 1,2 millones de seguidores en Instagram.

A pesar de que su complexión es delgada y que en los últimos meses del embarazo es cuando más rápido se desarrolla el feto, sus seguidores más críticos han mostrado su descontento con cada foto que publica en Instagram. "Pobre bebé, come más", "Estás matando a tu bebé" o "¿Estás embarazada de un ratón?" son algunos de los comentarios más hirientes. Sin embargo, Hannah Polites asegura que está bajo estricto seguimiento médico, que los doctores afirman que el bebé está creciendo saludablemente, incluso un 20% por encima de la media en el segundo trimestre de gestación. Durante su embarazo está haciendo yoga y pilates para mantenerse en forma y prepararse físicamente para el parto, pero no esconde que estos comentarios le afectan anímicamente: "Me sorprende leer algunos comentarios respecto a mi salud y la de mi bebé, especialmente en un momento en que las mujeres son particularmente vulnerables y pueden ser más sensibles al bullying".

La realidad es que cada cuerpo y cada embarazo son distintos.