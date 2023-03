Harry Styles revoluciona a sus fans al publicar (y borrar) una foto con un guiño a One Direction

Harry Styles ha revolucionado a su gran legión de fans con una foto publicada en Instagram Stories que ha sido eliminada poco después.

En ella, aparece haciéndose un selfie en el espejo del gimnasio mientras viste una camiseta de One Direction, concretamente de la gira Up All Night Tour que el grupo hizo en 2012.

A pesar de que el artista ha eliminado la imagen después —muchos creen que la quería subir a 'mejores amigos' en lugar de pública— muchos usuarios se adelantaron e hicieron captura de pantalla, convirtiendo el tema en Trending Topic durante las últimas horas.

El posible reencuentro de One Direction

La imagen de Harry Styles con una camiseta de One Direction, no ha hecho más que reavivar las ganas de los fans de la exboyband de un regreso tras la pausa que anunciaron en 2015.

Un deseo que no está completamente descartado. Louis Tomlinson confesó recientemente en una entrevista para The Times que no descarta que Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y él vuelvan a reunirse algún día.

"Volver a estar juntos en algún momento es difícil de imaginar en este momento. Pero me sorprendería si viviéramos nuestras vidas y no tuviéramos un momento en el que tuviéramos una reunión, o como quieras llamarlo. Estaría dispuesto a eso... Echo de menos a los chicos y definitivamente echo de menos ser uno de los cinco, pero también me gusta hacer lo mío. Era hora", explicó.