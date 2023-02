Harry Styes dedica uno de sus cuatro BRIT Awards a sus compañeros de One Direction: su emotivo discurso // Getty

Harry Styles fue el protagonista indiscutible de los Premios más importantes de la música británica, los BRIT Awards.

El artista se llevó los cuatro premios a los que estaba nominado: mejor álbum (Harry's House), mejor artista, mejor canción (As It Was) y mejor artista de pop/R&B. Un reconocimiento que supone su consagración como el icono inglés del momento.

La emoción llenó el estadio O2 de la capital británica, que vibró con el arranque de la ceremonia al ritmo de As it Was de Harry Styles. Los 13.000 espectadores aclamaron al artista con ovaciones y vítores.

Las cámaras que retransmitían el evento enfocaron a Styles en varias ocasiones y sus reacciones al conocer que había sido premiado se han hecho virales en las redes sociales.

Tuvo palabras de cariño y agradecimiento para su familia y sus excompañeros de One Direction, a los que mencionó en su discurso cuando subió al escenario a recoger el premio de Artista del Año. Sus palabras hicieron que el estadio se viniese abajo con una tremenda respuesta por parte del público.

"Comenzaré agradeciendo a mi familia por ser los más amorosos y pacientes. A mi madre por inscribirme a X Factor sin que lo supiera, a Niall, Louis, Liam y Zayn, no estaría aquí sin ustedes. Conozco muy bien mi privilegio, ¡muchas gracias!", exclamó.

En noviembre 2015, Harry Styles, Liam Payne , Niall Horan y Louis Tomlinson anunciaban que One Direction tomaría una pausa después de cinco años de éxitos internacionales. Un fenómeno musical que todavía sigue vivo en el recuerdo de muchos fans de la boyband, que colapsaron las redes con las palabras de Styles hacia sus compañeros de formación.

Incluso hubo tiempo para los brindis. Harry Styles se tomó un chupito en directo junto a Mo Gilligan cuando recogía uno de los galardones.

El artista lució cuatro looks diferentes a lo largo de toda la ceremonia.