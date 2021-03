El infalible (y despiadado) truco de una mujer para que no le roben comida en el trabajo

Llevar la comida al trabajo para almorzar allí sin gastar dinero en restaurantes es muy cómodo si tus compañeros no se toman la libertad de robártela. Las zonas comunes de las oficinas pueden convertirse en un "agujero negro" donde suceden cosas extrañas: bocadillos desaparecidos, refrescos bebidos, tuppers abiertos...

Algo parecido le sucedió a la madre de Kojo, un usuario de Twitter que se ha vuelto viral tras compartir la solución de su primogénita para que sus compañeros dejasen de robar de una vez por todas la comida que llevaba cada día.

La gota que colmó el vaso fue la desaparición de una caja de huevos, algo que provocó que la madre gestase una venganza que no solo descubría al responsable de birlar los huevos, sino que pondría en alerta al resto de compañeros para evitar más robos.

La mujer dejó una nota en su oficina en la que advertía del peligro de consumir los huevos desaparecidos. Se inventó que provenían de un ave muy rara en África que podía transmitir enfermedades y aconsejó al ladrón que le pidiese el antídoto para evitar caer enfermo. Una estrategia infalible... Y un tanto despiadada.

"¡Atención, atención, atención! A quién corresponda: ¡Tenía un cartón de huevos en el refrigerador y ya no está! Quien haya cogido los huevos, sepa que esos huevos no son huevos de gallina y no están destinados al consumo. Si no los ha consumido, deséchelos, pero si los ha consumido, por favor, búsqueme para darle el antídoto. Son huevos de un ave rara en África. ¡Gracias! Ama", decía la nota.

Como era de esperar, la estrategia funcionó y poco después uno de sus compañeros acudió a pedirle el antídoto, tal y como contó su hijo Kojo en Twitter:

"Mi madre vio que le faltaban huevos en el trabajo, así que publicó esta nota. Más tarde, un tipo blanco se acercó a ella estresado por el antídoto pensando que iba a morir. Esto es genial".

La anécdota, que viene con moraleja incluida -no toques lo que no es tuyo- se ha hecho viral gracias a los más de 200.000 'me gusta' que acumula, además de las 28.000 personas que la han compartido.