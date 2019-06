Invita a una chica a una copa y al día siguiente le pide una transferencia "por no pasar la noche juntos"

La historia ha alcanzado tanta repercusión en las redes sociales estadounidenses que la joven que lo publicó se ha cerrado la cuenta de Twitter para desconectar y evitar tantas notificaciones.

Chlo Matthews, una joven estadounidense, relató en su cuenta de Twitter que "un hombre me invitó a una copa anoche cuando salí, le di mi número de teléfono y.... Chlo Matthews no saldrá en una temporada".

Junto al mensaje, Chloe adjuntaba la captura de una conversación con este hombre que le invitó a las bebidas. El hombre le dice: "Ey, ¿quién eres?", a lo que ella contesta "nos conocimos la pasada noche". "¡Ah sí, la chica del vestido vaquero", le dice él. "Esa misma", contesta ella.

Pero ahí no queda la cosa. El hombre, que queda claro que invitó a la joven a las copas solamente para tener sexo, se atrevió a exigirle que le abonase el importe de las bebidas. "¿Me podías hacer una transferencia del dinero que me costaron las bebidas que te compré anoche? Dado que no nos fuimos juntos a casa, no mereció la pena, pero mi tiempo sí", dice.

Aunque ahora el tuit original ha desaparecido porque la joven ha eliminado su cuenta, consiguió más de 100.000 retuis.