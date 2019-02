Una joven tiñe de rosa el pelo de su gran danés para evitar que intimide tanto

Una joven de 21 años ha decidido teñir el pelo de su perro, de raza gran danés, para que no resulte tan atemorizante a los niños y vecinos de la zona. Sin embargo, no todos han visto con buenos ojos su decisión.

Jessica Williams es una joven de Kentucky (Estados Unidos) que tiene a su cargo a tres perros de raza gran danés, unos animales que aunque a simple vista parezcan grandes, fuertes y peligrosos, en realidad tienen una personalidad amistosa y calmada.

"La gente generalmente tiene miedo de los perros grandes, y he notado que algunas personas podrían no acercarse a mis perros, pero sí a los pequeños. Al teñirlo hace que sea más fácil que la gente se acerque porque pierde el miedo, especialmente cuando son de color rosa y púrpura", explica la joven a Caters News y recoge el Daily Mail.

Williams decidió llevar a Drama, uno de sus perros, a una clínica veterinaria especializada en tratamientos de belleza para cambiar el color de su pelo y darle una apariencia más amistosa y menos intimidante. "Es como si tuviera un día de spa". Sin embargo, muchos internautas no han visto con buenos ojos este cambio y lo han tachado de "crueldad animal".

Según cuenta, ahora la gente no tiene tanto miedo cuando va con su perra Drama por la calle. "Desafortunadamente, Drama no puede ver el color, así que no puede ver lo fabulosa que se ve, ¡pero todos los demás piensan que está guapísima!", cuenta.

Vídeo: Caters News.