Jóvenes de toda España acuden a clase con falda para luchar contra el acoso escolar y los estereotipos

La igualdad entre cualquier individuo, sea cuál sea el género con el que se defina, continúa siendo una lacra contra la que luchar.

Mikel Gómez es un joven de Bilbao que decidió acudir al instituto vistiendo una falda: “Me apetecía ir a clase con una falda, ya está, no hay más. Vi este movimiento feminista en el que los tíos estaban llevando falda en otros países y dije ‘pues vamos, un plus’”, explicaba en su perfil de TikTok para continuar relatando la lamentable situación que vivió en el centro.

"Me han mirado mal, han hablado de mi... pero es que a tercera hora han interrumpido una explicación de mates para llevarme al psicólogo. Y la psicóloga estaba todo el rato en plan '¿tú te sientes tía?' No, no me pongo ningún género y si tengo que ponérmelo soy tío", explica denunciando esta actitud por parte de los docentes.

Además, Mikel explica que sólo a él le han dicho que si tenía frío se quitase la falda y vistiese pantalones, algo que no han hecho con sus compañeras que también vestía falda.

Este vídeo se ha viralizado a través de las redes sociales y otro joven, Miguel, lo ha compartido lanzando una propuesta: que todos los chicos y chicas acudiesen en falda a sus institutos el 4 de noviembre.

Y no solo en el instituto de Miguel apoyaron de esta manera a Mikel, las redes sociales se han llenado de otros jóvenes que han hecho lo mismo e incluso desde los propios institutos han aplaudido que sus alumnos y profesores acudiesen con falda para romper con los estereotipos de género y luchar contra el acoso escolar.