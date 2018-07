Las lágrimas en Facebook de una madre soltera conmueven la red

Aly Brothers decidió compartir en Facebook una foto suya llorando tras un altercado con sus dos hijos en un supermercado. Lo que esta joven madre de 22 años quería transmitir con esto es que es muy duro criar a dos niños sola y pedía que no la juzgasen por no saber controlar la situación en algunos momentos.

"Sin filtros, sin buena iluminación, sin un pintalabios nuevo. El pelo despeinado y mojado por la lluvia, llevo el maquillaje de ayer porque estaba muy cansada para quitármelo. Y las lágrimas. La maternidad es dura." Así empieza el texto con el que Aly Brothers, una mujer madre de 22 años, acompañaba una imagen de ella llorando en el interior de su coche tras vivir un altercado con sus hijos en un supermercado.

Aly explica que sus dos hijos se habían puesto a pelearse gritando y llorando en la cola de la caja y que ella, por más que lo intentó, no pudo hacer nada para detener la escena. "A veces me hacen caso y a veces no", explica en el texto.

Además, explica que estaba casada cuando tuvo a los niños, pero que decidió romper con su marido debido al maltrato al que le sometía. Y solo pide que, aunque la gente desconocida presencie este tipo de escenas, que no la juzguen, ya que no la conocen como madre y no saben el esfuerzo que está haciendo para sacar a sus hijos adelante.

La publicación ha tenido una gran acogida en Facebook en la que miles de usuarios le muestran su apoyo compartiendo su mensaje.