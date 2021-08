María Pombo se moja con la polémica con C. Tangana y la lía con una respuesta viral: "Prefiero tener el yate"

La polémica imagen de C. Tangana ha dado mucho que hablar en las últimas horas, especialmente en redes, donde le han acusado de machista por la última promoción de su single. En la instantánea, el cantante aparece rodeado por algunas influencers, actrices y modelos en bikini, en una pose que han comparado muchos con el magnate Jesús Gil y Gil.

Sin embargo, los usuarios no han sido los únicos que han querido pronunciarse acerca de lo ocurrido con C. Tangana, sino que muchos influencers también han levantado la voz para hablar de la sexualización de la mujer en la imagen del cantante, algo a lo que se han referido como "pasado de moda".

Una de las respuestas que más repercusión ha tenido ha sido la de la influencer María Pombo, que ha querido hablar claro sobre su visión de lo ocurrido. Y es que la creadora de contenido –una de las más cotizadas por las marcas y más queridas y también odiadas entre los internautas– no ha tenido piedad con el cantante, por cuyo trabajo ha admitido que siente admiración, aunque no comparta las formas de compartirlo.

“Quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un “básico” como muchos otros artistas de Reggaeton. Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí personalmente, me da pereza. También creo que mucha gente que está ahí tiene un discurso en redes muy diferente a lo que transmite esta foto. No sé qué hubiera pasado si hubiese sido yo una de esas chicas”, explicaba María Pombo en su cuenta de Instagram.

Tras sus palabras, la influencer ha sido muy aplaudida en las redes, donde muchos usuarios han compartido sus palabras de crítica hacia C. Tangana. "Mis dieces", decía una internauta, mientras que otras aseguraban ser fans de Pombo.

"Prefiero tener el yate"

Sin embargo, otros tantos buscaban cualquier excusa para ir contra la influencer, a la que un usuario contestaba intencionadamente "Más te gustaría ser una de ellas y estar en ese yate, guapa", a lo que la propia Pombo respondía tajantemente, con una frase que se hacía viral a los pocos minutos.

"Prefiero tener el yate", expresaba Pombo, una frase que compartía junto a una imagen tomando el sol en un barco. Una respuesta impecable, sin duda, con la que María Pombo ha conseguido callar las bocas de muchos haters y, también, ganarse el cariño de algunos seguidores.