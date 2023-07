Música en las elecciones: Zahara vota en la mesa electoral de la drag queen ONYX

La música se cuela en todas partes, también en las elecciones.

De hecho, todos sabemos que si un partido tiene algo que celebrar, siempre lo hará con música. Pero durante la jornada hubo también alguna sorpresa. La drag queen Onyx, que participó en la segunda edición del programa Drag Race, estuvo presente en una mesa electoral, concretamente, en la del colegio electoral Montserrat de Madrid, y coincidió con... ¡Zahara! La fiesta de la democracia, de cantante a cantante.

La Reina alienígena ya había anunciado en su cuenta de Twitter que le había tocado mesa electoral y no sabía si ir caracterizada de drag. Finalmente decidió que sí: "Ante la demanda popular y como incentivo al voto queer voy a ir de Onyx este 23J como vocal de mesa", publicaba en su perfil el pasado 21 de julio.

La sorpresa llegó cuando la colega de profesión llegó a su mesa electoral, una bonita coincidencia que ambas contaron rápidamente en sus redes sociales.

"No solamente estoy en la mejor mesa electoral, porque estoy yo, evidentemente, y porque mi presidente y vocal son majísimas, sino porque, ¡mirad quién ha venido! ¡Que está Zahara! ¡Que ha venido justo a votar aquí! ¡Es que me quedo loca!", decía en un vídeo en stories de Instagram Onyx, en el que aparecía junto a la cantante jiennense. "Era mi sueño que me tocara en esta mesa, no me lo puedo creer", le contestaba ella, emocionada.

Onyx, que retransmitió cómo avanzaba la jornada electoral durante todo el día, también informó a sus seguidores de Twitter: "TÍAS QUE @zaharapop HA VOTADO EN MI MESA JAJAJA esto es surrealista estoy meada".

En un vídeo publicado por El Periódico de España, se ve cómo es el divertido momento en el que las cantantes comprueban que han coincidido. "Pues qué honor que vengas a votar a esta mesa", le confiesa Onyx a la autora de Puta, uno de los mejores álbumes de 2021. "¡Claro!", le contesta Zahara con una sonrisa emocionante, que, tras hacerse una foto juntas, le pregunta: "¿Puedo subirlo?".

"Sí, tú puedes subirlo sin ningún problema, claro que sí", le decía la exconcursante de Drag Race.