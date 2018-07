Un niño de 3 años gana un programa de talentos haciendo de DJ

DJ Arch Junior , un niño de tan sólo 3 años de edad, ha ganado el programa de talentos South Africa's Got Talent .

SOUTH AFRICA'S GOT TALENT

DJ Arch Junior, de tan sólo 3 años, gana el programa South Africa's Got Talent / YouTube

Que tiemblen David Guetta y Avicii porqué las nuevas generaciones de DJ vienen pisando muy fuerte. DJ Arch Junior, un niño sudafricano de tan solo 3 años, ha ganado el programa de talentos South Africa's Got Talent pinchando los mejores éxitos en el escenario del programa.

Ya se sabe que existen niños prodigio, pero hasta hora no se conocía ningún niño que, sin ni saber leer, pudiese ser DJ. Y no sólo eso, si no que fuese lo suficientemente bueno como para ganar un programa de talentos. Pues bien, este niño lo ha hecho.

La carrera profesional de DJ Arch Junior empezó cuando tal sólo tenía 2 años y su padre, DJ también, colgaba vídeos en YouTube del niño detrás de la mesa de mezclas.

Puede que DJ Arch Junior no sepa ni leer ni escribir, pero no parece que estos pequeños inconvenientes le supongan un gran problema cuando se trata de animar la pista de baile.