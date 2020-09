Un perro callejero irrumpe en una ‘performance’ para ayudar al actor que finge estar herido

Ocurrió durante una representación teatral a pie de calle en Turquía. El guion decía que el actor Numan Ertugrul Uzunsoy, uno de los personajes de la obra, debía caer al suelo herido, aunque evidentemente se trataba de una simulación. "El personaje que interpreté estaba lesionado y con mucho dolor", explicó Uzunsoy a The Dodo. "Se había caído de un caballo y respiraba con dificultad".

Lo que nadie esperaba era que un perro callejero que se encontraba entre el público acudiese de manera totalmente espontánea a intentar auxiliar al joven. El animal se coló en escena y se acercó al rostro del actor, que yacía en el suelo inmóvil.

"Me alegré mucho cuando sentí los besos del perro", asegura el joven, que se ha comprometido a ayudar a que el animal encuentre una familia. "Me conmovió mucho. Era como un ángel que quería ayudarme. Fue un momento muy emotivo para mí. No me lo esperaba", indicó a The DODO.

"A mis compañeros de reparto les encantaba el perro y el público estaba muy feliz", señaló Uzunsoy. "Todos aplaudieron".

"Al día siguiente fui al mismo lugar, buscándolo. La gente me dijo que normalmente anda por ahí. Fui de nuevo hoy", aseguró Uzunsoy. Lo buscaré hasta encontrarlo. Siempre he amado a los animales".