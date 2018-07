¿Es posible estar un año sin usar desodorante y no oler mal?

¿Alguna vez se te ha olvidado echarte desodorante después de la ducha? A esta joven de 22 años se le ha 'olvidado' durante 365 días para demostrar que se puede vivir sin desodorante y no oler mal. Elise Brautigam ha hecho la prueba y ahora nos explica el resultado en su canal de Youtube con su vídeo Deodorant Free! ¿Su secreto? Un cambio radical en su dieta ha sido la clave para no desprender ningún olor. La joven confiesa que desde hace dos años es vegana y ha dejado de comer pescado, carne, aves y huevos. Además, desde hace poco no come casi nada cocinado y opta por la fruta y los vegetales en crudo. El cambio en la alimentación ha hecho que sus niveles hormonales se equilibrasen y su cuerpo dejase de emitir olores en situaciones que, dentro de la normalidad, debería hacerlo (como por ejemplo al sudar).

Sin embargo, la Youtuber explica que va al gimnasio y suda como cualquier persona normal, pero ¡No huele! Y tú, ¿Qué opinas?