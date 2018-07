El precioso gesto de esta cajera hizo feliz a un niño con parálisis cerebral

Muchas veces los pequeños gestos de algunas personas hacen muy felices a otras. Esto es lo que consiguió Shaeleane, una cajera de un supermercado de Temecula, en el estado de California (Estados Unidos), que invitó a Andy, un joven con parálisis cerebral, a que pasara los productos por el escáner.

Jeanie, la madre de este chico compartió en Instagram las imágenes del emocionante momento, donde se ve como Andy no podía parar de sonreír. Jeanie no pudo evitar escribir un emocionante mensaje: "Quiero agradecer con toda sinceridad a esta amable cajera de WinCo de Temecula. Mi hijo tiene parálisis cerebral y hay días que son todo un reto. Hoy, sin embargo, estuvo con su sonrisa contagiosa en la tienda y parecía haber llamado la atención de esta maravillosa cajera. Tanto, que me preguntó si le gustaría (a Andy) pasar la compra por el escáner. Eso no sólo hizo mi día, sino que él estaba tan contento que cuando llegó a casa se lo contó a sus hermanos. ¡Aún sigue sonriendo! ¡Gracias por su amabilidad y sobre todo por su amor!"

El vídeo ha conmocionado al mundo y se ha hecho viral en pocos días.