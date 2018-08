El precioso gesto de una policía amamantando a un bebé desconocido estando de servicio

Celeste Ayala estaba de servicio en el el Hospital Infantil de Sor María Ludovica de Berisso (Argentina) cuando no dudó en ayudar a un bebé hambriento, que no dejaba de llorar. La agente pidió permiso a su tutora, y le dio el pecho al pequeño.

Celeste Ayala es policía en Berisso, en Argentina, y su imagen ha dado la vuelta al mundo por el bonito gesto que tuvo con un bebé en un hospital.

La agente se encontraba de servicio en el centro médico, el Hospital Infantil de Sor María Ludovica, cuando escuchó que un pequeño no dejaba de llorar, sin que los profesionales pudieran atenderle por exceso de trabajo. Tras un buen rato sin que el bebé se tranquilizara, Celeste no dudó en ayudarle y le pidió permiso a su tutora para darle el pecho.

Su compañero, Marcos Heredia, aplaudió su gesto y compartió una tierna imagen en Facebook. "Quiero hacer público este gran gesto de amor que tuviste hoy con ese bebito, que sin conocerlo no dudaste y por un momento cumpliste cómo si fueras su madre , no te importo la mugre y el olor como los señores profesionales del hospital manifestaban. Cosas así no se ven todos los días. Hoy 14 de agosto día de la mujer policía te pasaste compañera Cele Ayala, oficial de policía CP de Berisso.", escribió en la red social donde la fotografía ha sido compartida más de 94.000 veces