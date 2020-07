Una vecina de una urbanización de Jerez de la Frontera, en Cádiz, ha compartido el cartel que han puesto unos niños para el resto de sus vecinos: "Gracias de parte de todos los niños a los que habéis dejado sin piscina. ¡Egoístas!". Un cartel que ya se ha vuelto viral por la poca empatía de los mayores de no querer abrir la piscina porque no pueden entrar invitados.

NO ABREN LA PISCINA

Durante todo el confinamiento, los niños han demostrado ser un ejemplo de paciencia y de saber adaptarse a las circunstancias que nos han sorprendido a todos.

No solo han estado más de dos meses privados de poder salir a la calle o jugar con sus amigos, si no que han continuado estudiando en casa y han aprendido rápidamente todas las medidas de higiene y seguridad para evitar contagiar y contagiarse de coronavirus.

Pero parece que esto no ha sido suficiente en una comunidad de vecinos de Jerez de la Frontera, que han decidido no abrir la piscina comunitaria de la urbanización este año.

Carmela Vázquez, una de sus vecinas, ha compartido en Facebook el cartel que han dejado de parte de los más pequeños: "Gracias de parte de todos los niños a los que habéis dejado sin piscina. ¡Egoístas!".

En la publicación, Carmela denuncia la falta de empatía de los vecinos que han votado no abrir la piscina este año, ya sea porque no suelen utilizarla o porque por motivos de seguridad no pueden traer a personas del exterior:

"Que poca empatía por parte de la mayoría de mis vecinos. Han estado nuestros niños más de 2 meses encerrados, sin parques ni columpios hasta hace una semana, dando ejemplo de saber estar y comportamiento.... podemos disfrutar estos dos meses, porque cuando llegue el frío no sabemos q vendrá....pero mis vecinos deciden q si no pueden entrar sus invitados, mejor no se abre. ¿Perdona? Y los nuestros niños que?? Egoístas, eso es lo que sois con esa decisión", concluye junto a la imagen del cartel que se ha encontrado en su ascensor.