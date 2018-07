El 'roaming' llega a su fin en la UE: todo lo que debes saber para tener el bolsillo a salvo

Desde la expansión del uso del internet en los dispositivos móviles, los usuarios han demandado la anulación del roaming. ¿Por qué? Aunque parece una pregunta bastante obvia, es mejor aclarar el concepto. El roaming nos permitía llamar, enviar SMS y hasta usar Internet en otros países distintos al de nuestro operador telefónico. Aún así, tenía una gran desventaja y es que, dependiendo del país en el que nos encontráramos, el sobrecoste podría variar. Eso sí, siempre había un sobrecoste.

Sin embargo esto va a cambiar a partir del 15 de junio. La Comisión Europea adelantó a principios de año que habían llegado a un acuerdo con las teleoperadoras, aunque el pulso no había sido fácil. “Roam like at home” ha nacido después de muchos cambios y, para que los entiendas, te mostramos las claves.

No hace falta hacer nada para que se desactive el roaming

Los usuarios van a gozar de las nuevas y mejoradas condiciones sin tener que hacer nada. Las teleoperadoras están obligadas a desactivar el roaming a partir del jueves 15 de junio. Asimismo deberán avisar a sus clientes, tal y como ya hizo Movistar el pasado mayo mediante un mensaje en el que alertaba a los usuarios de la desaparición del roaming.

Se aplica la tarifa que se tiene en el país de origen

Por fin decimos adiós al sobrecoste. Las compañías telefónicas ya no podrán adjudicar un suplemento si se llama cuando no estás en el país o si buscamos en internet cómo llegar a las atracciones turísticas. Cuando viajamos tendremos la misma tarifa que hemos contratado en nuestro país. Por ejemplo, si tenemos un plan con 2GB y llamadas ilimitadas, podremos realizar tantas como queramos y se gastarán los datos de la misma manera que se consumirían en nuestro país. Sin embargo, si rebasamos el límite impuesto en nuestra tarifa, tendremos que pagar 7,7 euros por cada GB. Aunque esta cuota disminuirá hasta los 2,5 euros por giga a partir del año 2022, o eso es lo que se espera que pase. Por otra parte, en el hipotético caso de no tener llamadas ni poder enviar SMS en nuestro plan telefónico, la Unión Europea ha acordado con las teleoperadoras un precio de 32 céntimos por minuto y 1 céntimo por SMS.

El roaming sólo se desvanece en los países que conforman la Unión Europea

Lamentamos comunicaros que de momento la medida se ha hecho realidad solamente en los 28 países integrantes, aunque se prevé que en un futuro pueda expandirse hacia otras regiones. De hecho, ya se ha anunciado que Noruega, Islandia y Liechtenstein serán los próximos países en formar parte del grupo. En los demás estados, se seguirán cobrando extras tal y como se hacía hasta ahora en estos 28 países.

No podremos contratar tarifas de otro país

Punto para las teleoperadoras. Si estabas pensando en pasarte a una oferta más barata de otro estado, no podrás hacerlo porque la Unión Europea les ha brindado el derecho a las compañías telefónicas de controlar qué uso está haciendo el consumidor de su tarifa. Si se usa un plan más tiempo en un país extranjero que en el territorio de origen durante 4 meses o más, la empresa pedirá explicaciones que se deben dar antes de 15 días desde el aviso. Si la persona no cambia su forma de actuar ni consigue exponer su caso a tiempo, la compañía le aplicará un recargo.

Las teleoperadoras subirán el precio de sus planes

Esto no está dentro del acuerdo, pero Movistar, Vodafone y Orange ya lo han anunciado. Hace poco las tres grandes aumentaron lo que pedían por sus tarifas, ya que deben compensar el dinero que van a perder con este acuerdo. Lamentablemente, esto es algo que nos afectará tanto si somos viajeros como si no, pero la verdad es que la supresión del roaming ha sido un gran paso para continuar avanzando hacia un mundo cada vez más globalizado. ¡Estaremos atentos para informaros de los nuevos cambios que aparezcan!