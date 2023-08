Ed Sheeran se convierte en camarero de una famosa cafetería para promocionar su nuevo álbum, 'Autumn Variations'

Hace unos días Ed Sheeran anunció que el 29 de septiembre saldrá su nuevo álbum, Autumn Variations.

Para publicitar su próximo lanzamiento, el cantante se ha convertido en camarero por un día y ha servido un café que refleja su inspiración para el disco, el Pumpkin Spice Latte.

La gente se agolpaba en las ventanas donde el mismísimo intérprete The Shape of you ha estado trabajando sirviendo cafés en la conocida cadena estadounidense Starbucks. La cuidad escogida ha sido Seattle y como un supuesto trabajador más, ha continuado el estereotipo de apuntar mal los nombres en los vasos.

“Cuando alguien me diga su nombre yo voy a apuntar un nombre completamente diferente”, bromeaba antes del ‘experimento’. No le ha temblado el pulso para cumplir lo que dijo y la gente que acudía se reía de la situación. “Me llamo Robb y me ha puesto Daisy”, decía uno. “Mi nombre es Erin y dice Dennis”, comentaba otra.

Al final del día, tras haber vendido decenas de cafés sabor Pumpkin Spice Latte, Ed Sheeran quería saber cómo había trabajado. “Así que aquí está mi compañera, ¿Cómo lo he hecho?”, le preguntaba el cantante a la chica de al lado. “ Lo has hecho fantástico”, respondía la joven con una sonrisa.

El artista de Thinking out loud ha mostrado sus dotes en atención al cliente y hablado brevemente con sus fans que han tenido que hacer una larga cola para que les pusiera su café personalizado.

Ed Sheeran parece haber disfrutado de la experiencia subiendo varios vídeos donde no paraba de reír y, cuando ha salido del establecimiento, decenas de personas le esperaban en la calle.

Por qué se llama así el café

La descripción del post donde anunciaba su nuevo disco decía lo siguiente: "El pasado otoño descubrí que tanto mis amigos como yo estábamos atravesando muchos cambios en nuestras vidas. Después del calor del verano, las cosas o bien se calmaron o se vinieron abajo, llegaron a un punto crítico o implosionaron".

"Mi padre y mi hermano me hablaron de un compositor llamado Elgar, que compuso Enigma Variations, en las que cada una de las 14 composiciones trataba sobre un amigo suyo diferente”, continuaba diciendo. Juntando esas dos facetas, el cantante británico ha asentado las bases de su álbum que contendrá 14 canciones.

No cabe duda de que su campaña publicitaria ha sido original y parece que todos han salido muy contentos ante el acogimiento que ha tenido.