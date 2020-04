Mónica Naranjo: "Las cosas que no cuestan dinero, son las verdaderamente imprescindibles en la vida"

"Va a sonar muy feo, pero yo en lo personal, lo llevo muy bien", comenta Mónica, acostumbrada a una vida 'nómada' que le mantiene con un ritmo de vida frenético, donde lo único que importa es "el llegar, el trabajo, la imagen de uno".

La cantante explica cómo está viviendo este periodo para parar y mirar alrededor, pero también dentro de uno mismo. Un momento muy duro, del que también se desprenden cosas buenas. "Estamos inmersos en una solidaridad nacional, que me emociona", comenta. Algo que nunca "habríamos vivido si no hubiera pasado lo que está pasando".

TRABAJO DE INTROSPECCIÓN

Mónica está aprovechando este tiempo para hacer un fuerte "trabajo de introspección". Recuerda que hace tres años vivió "una experiencia que me marcó muchísimo", una "decepción tan grande" que le empujó fuera de su "zona de confort" y reordenar las prioridades y lo realmente importante en la vida.

Sobre este ejercicio de mirar dentro de uno mismo, comenta: "Si no tienes nada que te distraiga, puedes realmente hacerlo, y habrá valido la pena este confinamiento".

Pero además, Mónica también está aprovechando estas semanas para trabajar en su música, y hacer algo de deporte: "trabajo casi a diario los fondos para mantener la forma física", pero también le ayuda para mantener una buena "capacidad pulmonar", muy útil también cuando en México, donde algunas ciudades están situadas a una gran altitud, aunque confiesa que en gran parte del secreto de su figura, es la "genética".

Entre las pasiones de Mónica, están los animales, y siempre está "rodeada" de ellos: "No concibo la vida sin animales", comenta, "tengo gatos, perros..." ¡y dos agapornis!

TRAYECTORIA PROFESIONAL DE MÓNICA NARANJO

"Si haces realmente lo que sientes, sabes que al final vas a conectar, porque es auténtico lo que estás creando. Si haces trabajos que te están imponiendo, no es lo mismo". Esa es la clave del éxito de la carrera de Mónica.

Pero además de tener aptitudes, es básico tener la actitud correcta, para conseguir lo que uno se propone: "Dios no me dotó de un instrumento privilegiado, me gratificó con el poder de la creación". Porque Mónica no sólo tiene una voz impresionante, sino que además es compositora y posee una gran mente creativa.

Lleva en la música desde los 15 años, y después de tanto tiempo, asegura que aún conserva intacta la curiosidad, pero lo que sí ha cambiado en ella con el paso del tiempo, es la seguridad en sí misma.

Y esta seguridad y este ser fiel a sí misma, le ha granjeado algo difícil de conseguir en la industria musical moderna, que se rige por las cifras de ventas, y es que no le discutan las propuestas, ser libre para crear.

TODO ES POSIBLE, SI TE LO PROPONES

Como comentábamos, Mónica Naranjo tiene una gran fe en el poder de la mente creadora, para conseguir nuestras metas en la vida, por complicadas que parezcan. Insiste en que debemos confiar en nosotros mismos, lanzando un mensaje de positivimo en estos días tan complicados por el confinamiento y los problemas derivados de la crisis del coronavirus.

'MÓNICA AL DESNUDO'

También habla de 'Mónica Al Desnudo', donde justo habían estado charlando sobre la confianza en uno mismo. Comenta que le preguntaron si tenía claro que iba a llegar donde está: "Yo nunca tuve dudas". "Yo sé lo que es venir de una familia súper súper humilde, y sin embargo, siempre tuve clarísimo que iba a llegar a ser la artista que soy, que iba a alcanzar todo lo que he alcanzado". Asegura que todo ha sido gracias a esta confianza y a capacidad de visualización.

'SOBREVIVIRÉ', TODO UN HIMNO ESTOS DÍAS

Su tema 'Sobreviviré', resuena cada tarde a las 20h en los balcones, entre aplausos a los sanitarios y a los trabajadores, que velan por nosotros y nos están permitiendo luchar contra el avance del coronavirus quedándonos en casa.

Mónica nos cuenta la historia detrás de esta canción, que nació en 1974, y que fue adaptada más adelante para la versión que conocemos: "Jamás se hubiera imaginado es esta canción supondría tanto apoyo en un momento como este".

También nos habla de la importancia de la cultura durante esta cuarentena, acompañando a la gente en casa y fuera de ella, ayudándonos a hacer más llevaderos estos meses.

Y, cómo no, tanto ella como Brian Cross, han tenido unas palabras para "uno de los mejores productores", Oriol Crespo, con el que Mónica está trabajando en su nueva música, ¡y le lanza un mensaje en forma de más tarea Va a estar entretenido durante la cuarentena... 😅

PASIÓN POR EL SUSHI

Otra de las cosas buenas que está dejando estos días en casa para Mónica, es que ¡está volviendo a hacer makis! Le encanta la comida japonesa, en especial el sushi, y como ahora no puede ir a comerlo fuera, ¡se ha puesto manos a la obra en casa!

¡Muchas gracias por pasar este rato con nosotros en #EuropaHomeDate, Mónica! 🧡🏠