El vídeo de Niall Horan, ex de One Direction, bailando la ‘Macarena’ | GTRES

Los fans de Niall Horan estaban deseosos de que el ex miembro de One Direction llevase a cabo su concierto en Madrid y el solista no ha decepcionado, con actuación honorífica a España incluida.

El concierto en Madrid de la gira mundial de Niall Horan, The Show: Live On Tour, era una de las fechas marcadas en rojo en el calendario de sus fans, sobre todo de aquellos que siguen cada novedad del irlandés tras la separación de la banda One Direction.

En un completo WiZink Center en el que los asistentes cantaban cada uno de los acordes de las canciones de Horan, el autor de éxitos como This Town o Slow Hands ha tenido tiempo para regalar un guiño a la tradición musical del país.

Como si de un compatriota más se tratase, el artista ha pedido a su banda en pleno show que tocase el tema más universal que han dado los artistas nacionales: la archiconocida Macarena de Los del Río.

Como se puede observar en los vídeos, el ex de One Direction se sabe la coreografía al dedillo, cantando incluso algunos versos de la canción, y no pierde oportunidad de demostrar su dominio de la Macarena en pleno 2024.

La gira de Niall Horan es una de las más destacadas del circuito del poprock internacional y, para comprobarlos, solo hay que observar cómo sus fans españoles se han volcado con el compositor irlandés en cada fase del concierto.

Queda por ver si la próxima cita de Horan en España no se hará de rogar tanto como esta, ya que la última fue en 2018 y, como se ha visto, había muchas ganas de escuchar su música en directo.