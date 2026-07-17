Este es el favorito para ganar 'Tu cara me suena 13', según los oyentes de Europa FM

Así hemos vivido la segunda semifinal de Tu cara me suena: una gala que confirma los finalistas de la decimotercera edición | Rubén Irún

Cinco concursantes de Tu cara me suena se ven las caras este viernes en la gran final del concurso de Antena 3. Tras conseguir su pase a esta última gala —cuatro participantes se han quedado fuera—, los cinco darán el Do de pecho en la gala que se emite en directo y de la que saldrá el ganador de la edición. El sucesor de Melani.

Aunque J KBello parte como favorito ya que fue el primero de los cinco en conseguir el pase a la final y es el concursante que puntos ha ido sumando en el ranking general, durante la gala puede pasar de todo. Desde un adelanto de las otras dos candidatas con más posibilidades, la cantante María Parrado y la actriz Cristina Castaño, o, aparentemente más difícil, la sorpresa de Martín Savi o Paula Koops.

El resultado final está en el aire aunque los oyentes de Europa FM apuestan por la victoria para J Kbello. Así lo reflejan en nuestra encuesta y colocan de segunda y pisándole los talones a Cristina Castaño. El tercer puesto sería para Martín Savi, el concursante argentino de 21 años que ha conseguido hacerse famoso en redes sociales y que ha sido una de las sorpresas de la temporada.

En cuarto lugar quedaría María Parrado y ya en quinta posición la cantante Paula Koops, que este sábado se une a Europa FM para animar la Semana Grande de Santander con un concierto en la Plaza Porticada. Fuera de concurso han quedado Soledad Giménez, Leonor Lavado, Jesulín de Ubrique y Aníbal Gómez que, pese a hacer una temporada de altura, se han quedado fuera de la última fase.

Descubre a continuación el resultado de nuestra encuesta y repasa cómo está la clasificación general de Tu Cara Me Suena antes de la final.

Así está clasificación de 'Tu cara me suena' antes de la final'

1. J KBello

2. María Parrado

3. Cristina Castaño

4. Martín Savi

5. Paula Koops

El favorito de TCMS 13, según los oyentes de Europa FM