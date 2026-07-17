Este es el favorito para ganar 'Tu cara me suena 13', según los oyentes de Europa FM
Antes de descubrir al ganador de Tu cara me suena 13, los oyentes de Europa FM han elegido a su favorito en una encuesta de la que ya tenemos los resultados. Descubre quién es el preferido de nuestros seguidores y no te pierdas la final que se emite este viernes 17 de julio en Antena 3.
Cinco concursantes de Tu cara me suena se ven las caras este viernes en la gran final del concurso de Antena 3. Tras conseguir su pase a esta última gala —cuatro participantes se han quedado fuera—, los cinco darán el Do de pecho en la gala que se emite en directo y de la que saldrá el ganador de la edición. El sucesor de Melani.
Aunque J KBello parte como favorito ya que fue el primero de los cinco en conseguir el pase a la final y es el concursante que puntos ha ido sumando en el ranking general, durante la gala puede pasar de todo. Desde un adelanto de las otras dos candidatas con más posibilidades, la cantante María Parrado y la actriz Cristina Castaño, o, aparentemente más difícil, la sorpresa de Martín Savi o Paula Koops.
El resultado final está en el aire aunque los oyentes de Europa FM apuestan por la victoria para J Kbello. Así lo reflejan en nuestra encuesta y colocan de segunda y pisándole los talones a Cristina Castaño. El tercer puesto sería para Martín Savi, el concursante argentino de 21 años que ha conseguido hacerse famoso en redes sociales y que ha sido una de las sorpresas de la temporada.
En cuarto lugar quedaría María Parrado y ya en quinta posición la cantante Paula Koops, que este sábado se une a Europa FM para animar la Semana Grande de Santander con un concierto en la Plaza Porticada. Fuera de concurso han quedado Soledad Giménez, Leonor Lavado, Jesulín de Ubrique y Aníbal Gómez que, pese a hacer una temporada de altura, se han quedado fuera de la última fase.
Descubre a continuación el resultado de nuestra encuesta y repasa cómo está la clasificación general de Tu Cara Me Suena antes de la final.
Así está clasificación de 'Tu cara me suena' antes de la final'
- 1. J KBello
- 2. María Parrado
- 3. Cristina Castaño
- 4. Martín Savi
- 5. Paula Koops
El favorito de TCMS 13, según los oyentes de Europa FM
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- 1
J KBello
J Kbello ha firmado uno de los recorridos más brillantes del concurso, acumulando cinco victorias gracias a imitaciones como la de Steven Tyler (Aerosmith), Elvis Presley y el espectacular número junto a Nia como Bruno Mars y Beyoncé.
- 2
Cristina Castaño
Esta finalista ha sido la sorpresa de la edición, gracias a imitaciones destacadas como la de Florence Welch o su delicada recreación de Dulce Pontes, cantando en gallego. También resalta su transformación en Ana Belén y su victoria como Norma Duval.
- 3
Martín Savi
El finalista ha brillado durante el concurso gracias a imitaciones como la de Adele, su caracterización de Luis Miguel y su interpretación de Freddie Mercury, muy aplaudida por el público.
- 4
María Parrado
La concursante ha destacado por imitaciones como la de Rosalía; Céline Dion con su potencia vocal sin igual o la de pastora Soler, que le dio su puesto en la final.
- 5
Paula Koops
La artista emergente ha sorprendido durante todo el concurso con actuaciones como la de Olivia Rodrigo, pero también su recreación de Amy Winehouse. También conquistó poniéndose en la piel de Leire Martínez.