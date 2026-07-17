La actriz colombiana Juliana pasa por el confesionario de Rosalía: "Me dijo que conmigo no le importaba el físico"

Rosalía arrancó este jueves la última fase de LUX TOUR y lo hizo con Juliana como invitada al confesionario de La Perla.

La intérprete colombiana apareció sobre el escenario del Movistar Arena de Bogotá para compartir con la catalana una historia muy personal, aunque antes recibió los halagos de la cantante.

"Hoy tenemos una invitada de lujo al confesionario. Ella es cantante, compositora y actriz. Una mujer talentosísima que no necesita introducción. Bogotá, dadle muchísimo amor y muchísimo ruido para Juliana", dijo para darle la bienvenida y fundirse en un abraza con la intérprete.

Juliana se sentó en el consultorio de Rosalía y, ante un estadio lleno, mostró su devoción por la cantante. "Voy a hacer primero una confesión. Si tú vas a tu Instagram vas a encontrar comentarios míos desde 2017", le dijo. "Soy tu fan y te felicitaba cada vez que sacabas una canción", añadió para hacerle una última confesión: "Por ti decidí hacer música y me siento muy feliz. Y sé que muchos artistas estamos haciendo nuestra música porque tú existes".

Rosalía se mostró emocionada ante sus palabras, tras las que Juliana compartió su confesión más personal. "Yo he tenido varias joyitas que son esos hombres que se van por la puerta de atrás, pero tengo una en particular que me marcó mucho y que nunca había sido capaz de contar en público", explicó. "Se trata de un actor colombiano muy famoso protagonista de series nacionales e internacionales, muy guapo, un bizcochito como dirías tú", continuó.

"Estábamos rodando una serie y tuvimos un affaire", añadió. "Empezamos a salir, a entregarnos. Yo no podía creer. Porque no podía creer que se hubiera fijado en mí. Yo era una chica que dudaba mucho de su apariencia y no podía creer que él se fijara en mí", continuó, a lo que Rosalía respondió: "La suerte era de él que tú te fijaste".

El caso es que mantuvieron un romance escondido hasta que llegó la fiesta fin de rodaje. "Estábamos tomando unos viches, una bebida típica de Cali que lo dura todo. Perdimos el pudor, empezamos a darnos besos delante de todo el mundo, todo el mundo comentaba... Estaba viviendo la noche de mi vida y de repente, ya en el clímax de la noche, estábamos besándonos en un balcón de un bar. Estábamos ahí y de repente me agarra la cara, me mira a los ojos y me dice: Contigo me pasa algo que nunca antes me había pasado. Y me dice lo siguiente: Contigo me pasa que no me importa el físico. No me importa que seas la más guapa o la más linda, yo igual me muero por ti".

"Contrario a sentirme humillada o triste, que habría sido lo más normal, lo miré a los ojos, me reí y le dije: Gracias, porque después de ti, después de esta noche, te juro por Dios que nunca en mi vida vuelvo a perder un segundo de mi tiempo con un hombre que no me considere una tremendamente guapa. No por el físico, guapa de poder", le contó a Rosalía, que respondió con ironía. "La inteligencia lo perseguía pero él corría más rápido y desgraciadamente yo de estos he conocido un par. Tú le llamas Joyita, en mi país le llamamos Perla", dijo para dar paso a la canción.

Bogotá es la primera parada latinoamericana de una gira que comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon (Francia) y que, tras recorrer Europa, Estados Unidos y Canadá, continuará por Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México antes de finalizar en Estados Unidos, donde volverá para dar los conciertos que tuvo que cancelar en Miami y Orlando por "una emergencia familiar"