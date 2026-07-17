Rosalía arranca la última fase de LUX TOUR en Bogotá con cuatro nuevos looks
Rosalía retomó su gira este jueves en Bogotá y aprovechó el concierto del Movistar Arena para estrenar nuevos looks. En la primera de sus dos citas en la capital colombiana, la cantante mostró cuatro nuevos outfits, uno por cada acto. Descúbrelos y compáralos con los lucidos en Europa y Norteamérica.
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Rosalía ha decidido cambiar por tercera vez el vestuario de LUX TOUR. La cantante catalana retomó este jueves su gira en Bogotá (Colombia) y lo hizo con nuevos estilismos.
Como ocurrió al arrancar en Boston la segunda fase de su gira, la que le llevó a recorrer EEUU y Canadá, la intérprete de La Perla mostró cuatro looks diferentes, uno por cada acto, y sorprendió a todos los asistentes que vivieron un concierto único al poder descubrirlos en primicia.
Acto I - ballet y ópera
El tutú sigue siendo protagonista del primer acto, en el que apuesta por el estilo del ballet y la ópera, aunque la cantante cambia de colores en esta ocasión. El tono rosa empolvado que lucía en Europa da paso a un tono amarillo que combina con una faja azul, nada que ver con el diseño mucho más discreto de los conciertos en EEUU y Canadá.
- Conciertos en Europa
- Conciertos en EEUU y Canadá
Acto II - la oscuridad
Rosalía sigue apostando por el negro parar representar el diablo y los pecados en la segunda parte y, aunque la esencia es la misma, coronando el estilismo con un llamativo tocado que recuerda unos cuernos, el diseño es muy diferente.
- Conciertos en Europa
- Conciertos en EEUU y Canadá
Acto III - de nuevo el blanco
Más diferenciasse muestran en el cambio de vestuario del tercer acto, que nada tiene que ver con el de la fase norteamericana de la gira y recuerda (muy ligeramente) al diseño que lució en Europa. Esta vez, la cantante combina el blanco con el verde limón.
- Conciertos en Europa
- Conciertos en EEUU y Canadá
Acto IV - el vuelo final
Sí hay más similitudes en el cuarto acto aunque esta vez las alas que luce la cantante tienen forma de aparatosos volantes. Además, ya no lleva la barriga al descubierto como en los anteriores conciertos y apuesta por un ajustado top en la parte superior.
- Conciertos en Europa
- Conciertos en EEUU y Canadá