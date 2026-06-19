'Cuerpos especiales' busca los pueblos más especiales de España: ¿cuál merece el premio de la semana?
Termina la semana y abrimos votaciones. En Cuerpos especiales se buscan las localidades más molonas de España y esta vez compiten representantes de Valladolid, Zaragoza, Comunidad de Madrid, Badajoz y Guadalajara. ¿A cuál le darías el premio? Vota en nuestra nueva encuesta.
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
¡La encuesta ya está abierta!
Desde ya mismo y hasta el próximo lunes 22 puedes votar por la localidad que se merece el premio de la semana en Pueblos especiales.
Cinco compiten en esta ocasión y, como siempre, solo puede quedar una. Sus embajadores rurales han sacado pecho para presumir de las bondades de sus pueblos y lograr colocarlos entre los más molonas de España, y también para conseguir llevarse el kit de Cuerpos especiales.
El lunes se presentó a concurso Fuentidueña de Tajo (Comunidad de Madrid), famosa por sus siete maravillas. El martes le tocó el turno a Castronuño (Valladolid), conocida por su reserva natural. Y el miércoles se presentó Almafén (Zaragoza), único pueblo de la comarca que crece.
Ya para despedir la semana el jueves se presentó Orellana la Vieja (Badajoz), conocido por ser el primer pueblo de Europa en obtener bandera azul en playa de interior, y el viernes lo hizo Villanueva de Alcorón (Guadalajara), que presume de tener bisontes y caballos salvajes.
Todos tienen motivos para ganar pero solo uno puedo hacerlo. ¿Cuál merece la victoria en esta ocasión?
Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales y descubre el lunes 22 al ganador de la semana. Y no te olvides de que tu pueblo también puede participar en nuestro concurso. Solo tienes que mandar un mensaje al 619 441 746 y vender sus virtudes. ¡El equipo del programa te está esperando!
¡Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales y elige al ganador de la semana!
- 1
Fuentidueña de Tajo (Comunidad de Madrid)
Población - 2.300 habitantes | Reclamo - Embarcación Virgen de Alarilla | Otras cosas típicas - las siete maravillas, entre ellas el puente de hierro que hizo la empresa que colaboraba con Eiffel, la ermita, la fuente salobre, la iglesia de San Andrés y el castillo donde doña Urraca y la torre del reloj.
- 2
Alfamén (Zaragoza)
Población - 1.500 habitantes | Reclamo - Es el único pueblo de la comarca que crece y cuenta con la ermita de la Virgen de las Lagunas. | Otras cosas típicas - Les llaman 'venas' porque es gente que tiene alegría por trabajar y por hacer, con una copla propia que dice: "Somos bravos y valientes". Destacan los vinos y el ternasco, además de las tapas y el cabrito frito y los murales por todo el pueblo.
- 3
Orellana la Vieja (Badajoz)
Población - 2.500 habitantes | Reclamo - primer pueblo de Europa en obtener bandera azul en playa de interior (desde 2010) | Otras cosas típicas - varias playas de tierra, césped y cemento, el convento de San Benito del siglo XVI, el auditorio Esteban Sánchez, Castillo Palacio de los Altamiranos y fiestas como los Carnavales o las de San Sebastián con el sorteo de una rosca gigante de un metro de diámetro.
- 4
Castronuño (Valladolid)
Población - 740 habitantes | Reclamo - Reserva Natural de las Riberas de Castronuño-ega del Duero, única reserva natural de la provincia de Valladolid | Otras cosas típicas - la iglesia de Santa María del Castillo, una iglesia románica del siglo XIII; el parque de la Muela; el río Duero que dibuja un meandro natural a su paso por Castronuño que es de los más grandes de Europa y el mollete, un bollo de pan hecho con leche de oveja.
- 5
Villanueva de Alcorón (Guadalajara)
Población - 150 habitantes | Reclamo - su situación en el Parque Natural del Alto Tajo | Otras cosas típicas - la agricultura, la nieve en invierno y los caballos salvajes y bisontes.