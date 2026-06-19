'Cuerpos especiales' busca los pueblos más especiales de España: ¿cuál merece el premio de la semana?

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

¡La encuesta ya está abierta!

Desde ya mismo y hasta el próximo lunes 22 puedes votar por la localidad que se merece el premio de la semana en Pueblos especiales.

Cinco compiten en esta ocasión y, como siempre, solo puede quedar una. Sus embajadores rurales han sacado pecho para presumir de las bondades de sus pueblos y lograr colocarlos entre los más molonas de España, y también para conseguir llevarse el kit de Cuerpos especiales.

El lunes se presentó a concurso Fuentidueña de Tajo (Comunidad de Madrid), famosa por sus siete maravillas. El martes le tocó el turno a Castronuño (Valladolid), conocida por su reserva natural. Y el miércoles se presentó Almafén (Zaragoza), único pueblo de la comarca que crece.

Ya para despedir la semana el jueves se presentó Orellana la Vieja (Badajoz), conocido por ser el primer pueblo de Europa en obtener bandera azul en playa de interior, y el viernes lo hizo Villanueva de Alcorón (Guadalajara), que presume de tener bisontes y caballos salvajes.

Todos tienen motivos para ganar pero solo uno puedo hacerlo. ¿Cuál merece la victoria en esta ocasión?

Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales y descubre el lunes 22 al ganador de la semana. Y no te olvides de que tu pueblo también puede participar en nuestro concurso. Solo tienes que mandar un mensaje al 619 441 746 y vender sus virtudes. ¡El equipo del programa te está esperando!