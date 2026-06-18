Una versión de Oasis, el consejo de Mikel Erentxun a Rafa y el cameo de Canco Rodríguez: Viva Suecia se lo goza en Local de Ensayo Europa FM

Viva Suecia ha regalado a sus fans más acérrimos covers de canciones, temas en acústico, anécdotas hilarantes y la sorpresa de Canco Rodríguez como bailarín improvisado en Local de Ensayo Europa FM.

A Viva Suecia no se le resiste ningún escenario, pero volver a sus orígenes en una pequeña sala ha terminado por ser un reto emocional para algunos de ellos. Y es que el grupo ha sido protagonista de Local de Ensayos Europa FM este jueves 17 de junio, donde no han hecho otra cosa que divertirse a lo grande a base de música y anécdotas.

Con sus guitarras personalizadas con estampados y hasta si propia batería sobre la tarima de la sala La Movida Madrileña, Fer, Rafa, Jes y Alberto han arrancado con Hablar de nada ante los fans más entregados a pocos centímetros de ellos.

En poco tiempo entre un concierto y otro Viva Suecia ha llenado el Movistar Arena de Madrid dos veces. Ahora están en plena gira Hecho en tiempos de paz. "No tengo muy claro qué está pasando desde hace 12 años. De repente se ponen las entradas a la venta, se agotan, y no lo entendemos", comparte Rafa con el público.

Un pequeño guiño a Shakira

Su próximo concierto en Madrid coincide con uno de los shows de la residencia de Shakira y han dicho que tienen "una versión de La Tortura" para que ese día la colombiana cancele su espectáculo y se una a ellos. Y a nosotros nos encantaría ver que eso sucediera.

De Local de Ensayo Europa FM se han trasladado a su local de ensayo particular, y ante la curiosidad de los presentes el grupo ha contado que "huele peor que este", y se han atrevido a contar cuando una cañería se rompió y no olía todo de la mejor manera. "Era una bajante y nos cagamos", han dicho antes las risas de los espectadores.

Viva Suecia en Local de Ensayo Europa FM | Lucía Ortega

El grupo domina los tiempos a la perfección, y en parte es gracias a su conexión con el público. Así lo han demostrado una vez más al tocar Dolor y gloria y dejar a los espectadores cantar algunos de sus versos: "Que me ahogo al tocarte hasta cuando hago pie", "Tras ser un poquito mejor el mundo"...

Un consejo inolvidable de Mikel Eretxun

Está intimidad musical ha continuado con confesiones, y Viva Suecia ha asegurado que prefiere improvisar a leer la letra durante sus conciertos a través de un teleprompter. "Me niego, porque una vez hablando con Mikel Eretxun me dijo que nunca más podría cantar sin teleprompter si lo usaba, y por eso a veces me la invento [la letra]", ha contado Rafa Val.

En poco tiempo la Sala Madrileña se ha convertido en una charla entre amigos, y Viva Suecia ha demostrado que no hay secretos para su público. La banda murciana viven como espectadores también casa festival, tanto que hasta Alberto una vez se coló en la barra a beber a morro del grifo de cerveza, y Siloé lo vio, sorprendidos. "A veces tiene la costumbre de darle la guitarra al público", ha contado Jes sobre su compañero, siguiendo las pullitas. Y es que el músico no tiene apego a lo material y han bromeado con que buscan un nuevo guitarrista.

Eso sí, cuando necesitan músicos o profesionales para su equipo, los artistas aseguran que es fácil la selección porque "hay muy poca gente que nos soporten". "Nuestro gran talento es que nos sabemos rodear de gente que tiene talento de verdad", ha admitido Rafa Val, halagando a todo su equipo.

Con la armónica entrando a la ecuación, los artistas han seguido con las versiones en acústico al son de Tú y yo contra los demás, y el público ha demostrado que se la saben de memoria.

Una reconciliación a base de música

La relación directa entre Viva Suecia y Europa FM se remonta a hace unos meses, cuando Jes nos lanzó una pullita por redes sociales. "He de decir que con el mogollón de follones que me he metido con el grupo, es el único en el que ha salido bien", ha asegurado el implicado. Y es que de ese intercambio digital ha nacido una bonita amistad que ahora se termina de sellar en Local de Ensayo Europa FM.

Fue una noche en Riópar donde habiendo bebido más vino de lo que el cuerpo podía soportar acabaron bautizando una canción como Ginés, que al final terminó por llamarse Querer. Una anécdota que no paran de contar, pero por primera vez en su trayectoria al cantar el tema improvisadamente en la Sala La Movida Madrileña el público ha cambiado los estribillos por Ginés.

"Ha sido maravilloso que una estupidez de hace años se haya vuelto realidad", han compartido, emocionados por la magia del momento.

Su gran relación con Siloé

El grupo es íntimo de Siloe, que recientemente han cantado en la visita del Papa León XIV a España, donde fueron bendecidos por el puente pontífice. Y ahora ellos quieren que la banda vallisoletana los bendiga a ellos: "Si alguien nos tiene que bendecir que sean los tocados por la mano de Cristo en la tierra".

Aunque no lo tenían planeado, se han arrancado con un "trocito rollo cantautor" de Sangre, si colaboración con Siloé.

Una versión de Oasis improvisada

El grupo se declara fan incondicional de Oasis, y aunque les cayeron "muchísimas ostias por una versión de Oasis" hace un tiempo, se han atrevido a sorprender al público con una cover en directo de Don't look back in anger.

Entre anécdota y anécdota el grupo se ha atrevido a tocar Justo cuando el mundo apriete, que ha enloquecido a los espectadores.

Rafa ha admitido ser muy bailongo. "Mi madre es profesora de baile, me enseñó a bailar sevillanas, lo otro fue por mi cuenta", ha desvelado. Y así se han arrancado con Fuimos felices aquí, tanto que el cantante se ha atrevido a ponerse de pie y a echarse unos bailes ante los vítores de sus fans.

Jes ha confesado estar "super nervioso" por la cercanía con los fans, pese a haber cantado en grandes pabellones le ha impuesto así Local de Ensayo Europa FM. Y han aprovechado para contar varias anécdotas de programas de televisivo en directo, y Fer se ha arrancado con la mejor de ellas, ocurrida trans un complicado vuelo. "Llegamos a Madrid y teníamos promo. Llegó mi turno y me quedé en blanco", ha contado el baterista. "Y dijo que luego lo quitaran y nos dijeron que estábamos en directo", ha añadido Alberto ante las carcajadas del público.

Aprovechando el buen rollo de la sala, han improvisado con la versión ranchera de Deja encendida una luz. Y si parecía que la diversión no podía aumentar el actor Canco Rodríguez se ha abierto paso entre los espectadores como cameo especial de la velada para bailar en primera fila, haciendo honor al videoclip del tema. "Es increíble que hayas pasado de la casita de Bad Bunny a esto", ha bromeado Rafa.

"[Mala prensa] es la única canción que grabamos en riguroso directo"

¿Por qué viva Suecia puso su tema Mala prensa como el primero del disco Hechos tiempo de paz el tema, pero en su gira lo cantan el último del setlist? "Es la única canción que grabamos en riguroso directo y es una canción super divertida, y cuando llegamos a ese momento de dos horas de bolo es cuando hay que vaciarse y darlo todo. Es como catártico", han confesado.

Este tema ha sido el penúltimo del Local de Ensayo Europa FM, que ha elevado a la enésima potencia la energía del show. Y Viva Suecia no podía terminar con otra canción que no fuera El bien, en la que hasta el más despistado ha cantado a pleno pulmón.

Con este cúmulo de emociones, instrumentos en su máximo esplendor y unos músicos entregaríamos con su público y Europa FM, Viva Suecia se ha despedido con un solo de guitarra y con un cariño inconmensurable.