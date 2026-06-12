Las novedades musicales más destacadas: Olivia Rodrigo y Robert Smith, Ana Mena y Lola Índigo y más

Este viernes llega cargadito de estrenos musicales de altura , incluso de dos en dos: Robert Smith se une a Olivia Rodrigo en el nuevo disco de la estadounidense, mientras que el pop español enloquece con el featuring de Ana Mena y Lola Índigo . Además, Mafalda Cardenal nos adelanta un nuevo single de su próximo disco. ¡Y más!

¿Qué sería de una víspera de verano sin colaboraciones? Este viernes llegan las novedades musicales cargaditas de colaboraciones y estrenos que no te dejarán indiferente.

Por fin llega el disco de Olivia Rodrigoyou seem pretty sad for a girl so in love, donde encontramos un maravilloso featuring entre la artista y Robert Smith. Y los juntes de infarto se unen Lola Índigo y Ana Mena para revolucionar la escena española de divas del pop. Además, Gale y Marlon sacan a la luz una colaboración grabada hace dos años. ¡Y mucho más!

WHAT’S WRONG WITH ME - OLIVIA RODRIGO FT. ROBERT SMITH

La cantante Olivia Rodrigo lanza su nuevo álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, el tercero de su precoz carrera en la música. Una obra en la que la autora mantiene su firme vocación compositora, con la que consigue plasmar los pensamientos y sentimientos de toda una generación en canciones como what’s wrong with me, en la que colabora con Robert Smith, líder de la icónica banda británica The Cure.

PA TI TOA - ANA MENA FT. LOLA ÍNDIGO

Las popstars Ana Mena y Lola Índigo unen fuerzas en el estreno de pa ti toa <3, su primera colaboración que apunta directamente a los puestos más altos de los hits del verano. Un derroche de sensualidad en el que las autoras muestran la complicidad que las une en todas las dimensiones.

CREO QUE TE QUIERO - MAFALDA CARDENAL

La joven Mafalda Cardenal presenta Creo que te quiero, el segundo adelanto de su nuevo proyecto discográfico tras Canción de amor. Una canción en la que la cantante muestra su facera más optimista y enamorada, compartiendo el gran momento personal que atraviesa.

BRINDEMOS - PAULA KOOPS, JUAN MAGAN Y FUNZO

Paula Koops vuelve a demostrar que sabe poner banda sonora a los mejores momentos con el lanzamiento de Brindemos, su nuevo single junto a Juan Magán y Funzo. Fresca, pegadiza, divertida y con ese espíritu de fiesta que invita a bajar las preocupaciones y subir el volumen.

Con un estribillo de los que se quedan a vivir en la cabeza, el tema es una celebración de esos encuentros inesperados que terminan convirtiéndose en recuerdos inolvidables. La canción narra la historia de dos personas que se conocen en una noche cualquiera y conectan al instante, dejándose llevar por la emoción del momento, la química y las ganas de disfrutar sin pensar demasiado en el mañana.

MALABARES - MARLON & GALE

Marlon y Gale rompen fronteras para unir sus estilos y sus voces en Malabares, un tema de pop melódico que llega para ser disfrutado este verano. "A veces las canciones llegan haciendo ruido. Esta llegó conversando sobre el amor, la rutina y esa idea de querer salvar el mundo mientras intentas mantener viva la chispa. Dos años después, por fin encuentra su momento", cuenta la puertorriqueña.

Al tema lo acompaña un videoclip muy especial, en se puede ver cómo los músicos grababan la colaboración, mientras se divertían y mostraban su complicidad.