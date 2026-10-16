Las novedades musicales más destacadas: Olivia Rodrigo con Chappell Roan, Estopa, Tate McRae y más

Como cada viernes, llegan las novedades musicales más destacadas de la semana y esta vez con grandes estrenos que todo el mundo esperaba.

Las responsables son Olivia Rodrigo y Chappell Roan con el remix de Expectations, pero también Estopa, que adelantan lo que está por llegar en La Maketa con el single Bicho raro.

Tate McRae abre nueva era musical con su provocativa Housewife, mientras que Rosalía se une a Fontaines D.C en su colaboración Where Is Gone?. ¡Y más!

'Expectations' - Olivia Rodrigo y Chappell Roan

Si expectations ya era una canción energética, su vibra se eleva a la enésima potencia con la fusión de Olivia Rodrigo y Chappell Roan, que se envuelven también en un divertido videoclip de lo más colorido para bromear sobre las expectativas en las parejas.

Los rumores de esta colaboración nacieron cuando cuando la intérprete de Less compartió con sus seguidores de redes sociales un misterioso vídeo que apuntaba a una posible nueva versión de dicha canción del disco you seem pretty sad for a girl so in love. El vídeo mostraba una sesión de producción musical en la que se escucha una voz femenina que pronuncia la frase: "Oh, Olivia hace remixes ahora". Muchos seguidores reconocieron en ella a Chappell Roan. Y así era.

'Bicho raro' - Estopa

Este es el primer adelanto del esperadísimo disco La Maketa. En palabras de Estopa, "es la canción matriz de otras canciones", en concreto de Vino tinto y Tragicomedia. Y así se aprecia en los versos, donde se identifica la letra de ambos hits que demuestra que este tema fue la inspiración de grandes éxitos.

"Fue escrita a seis manos: mi hermano con 16, yo con 14 y con Antonio Abad", contó David en la rueda de prensa presentación del proyecto, donde explicaron también que buscaron a su viejo amigo para que firmara con ellos el tema.

'Housewife' - Tate McRae

Housewife es el nuevo single de Tate McRae, con el que la cantante canadiense inaugura una nueva etapa musical. La artista vuelve con un título provocador que juega con la imagen tradicional de las amas de casa.

La propia artista ya adelantó que la canción trata sobre una mujer "que no se puede contener", y así lo demuestra exhibiéndose en bikini y con un carrito de bebé lleno de fajos de billetes, mientras luce un anillo de diamantes.

'Where is gone?' - Fontaines D.C ¬ Rosalía

La banda irlandesa Fontaines D.C. cuenta con la voz de Rosalía en Where Is Gone?, la única colaboración de su álbum Dopamine Chamber. Las voces de Grian Chatten y de la española se funden en esta balada atmosférica e íntima compuesta por Carlos O'Connell, Conor Curley, Conor Deegan III, Tom Coll y el propio Chatten.

El tema apuesta por la guitarra acústica, los arreglos de cuerda y la batería para envolver los contrastes vocales.

'Lasso the Moon' - Ashe

Ashe estrena su cuarto disco, The Girl of Your Dreams, un trabajo del que destacamos Lasso the Moon. En este tema, la cantante estadounidense apuesta por una propuesta pop con un punto juguetón e irónico, construida alrededor de una idea muy visual: pedirle a alguien que "atrape la luna con un lazo" como prueba de amor.

La artista ya había cantado este tema en directo antes de su estreno, pero ahora podemos confirmar que la letra juega con las contradicciones de una protagonista que se define como fácil de complacer, pero que en realidad espera que su pareja se esfuerce, se adelante a sus deseos y sea capaz de sorprenderla sin que tenga que explicárselo todo.

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