Rosalía se une a Fontaines D.C. en 'Where Is Gone?', una balada con gran significado para la banda irlandesa

¡Ya está aquí! ¡Por fin podemos disfrutar de la colaboración de Rosalía y Fontaines D.C.!

La banda irlandesa ha estrenado este lunes 12 de octubre Where Is Gone?, una balada que une las voces de la catalana y su vocalista Grian Chatten.

El grupo ha presentado esta canción como tercer adelanto de su disco Dopamine Chamber, su quinto álbum de estudio que llega el viernes 16 de octubre con Marianne y Tongue también fuera.

Es la primera vez que los irlandeses colaboran con un músico en uno de sus trabajos y eso dice mucho de lo que para ello significa Rosalía.

""Hemos sido fans de ella desde que apareció en 2017 con su primer álbum. Era un álbum tradicional, pero era absolutamente precioso", contó Carlos O’Connell, guitarrista de la banda, en una entrevista. "Lo que nos emocionaba es que parecía que era alguien intentando mantener la tradición de la música española y el flamenco viva".

Para el músico, nacido en España y que pronto se fue a vivir a Irlanda, y para el resto de la banda Rosalía y Fontaines D.C. tienen una clara conexión y de ahí que la eligiesen para formar parte de este trabajo.

"Nos parecía algo muy similar a lo que estábamos haciendo nosotros, en un sentido espiritual, trayendo el viejo espíritu de la música tradicional irlandesa”, dijo sobre la cantante que, de alguna manera, regresa a la música once meses después del lanzamiento de su disco LUX.