Las novedades musicales con Roger Freedom: Kylie Minogue, Mike Towers, Pol Granch y muchos más

El pop electrónico vuelve a reinar con el lanzamiento de Tension II, el nuevo álbum de la diva del género Kylie Minogue. Su canción Someone for youes la encargada de encabezar esta lista de las Novedades musicales que Roger Freedom trae cada semana.

Además, Mike Towers, una de las grandes estrellas de la música urbana del momento, llega con Degenere, Pol Granch se alía con Gale en su original Tarantino, David Guetta y Ava Max dan un nuevo impulso al clásico de Alphaville Forever Young y Sophie Ellis Bextor cierra esta lista con Freedom for the Night.

'Somone for you' - Kylie Minogue

La diva del electropop vuelve con toda la energía que siempre ha caracterizado la carrera de Kylie Minogue. La australiana lanza su álbum Tension II y este Someone for you es una buena muestra de que sigue manteniendo su trono después de décadas de éxitos.

'Degenere' - Mike Towersft. benny blanco

El reguetonero Mike Towers pone letra a una producción de Benny Blanco en Degenere, la canción que apunta a hacerse con las discotecas durante el próximo invierno.

'Tarantino' - Pol Granch ft. Gale

Si por algo se caracteriza el trabajo de Pol Granch es por su versatilidad a la hora de combinar el pop con diferentes sonidos electrónicos. En Tarantino, el madrileño se alía con Gale sobre una producción que suena a drum & bass para contar una historia de desarrollo imprevisible.

'Forever young' - David Guetta, Alphaville & Ava Max

El Dj francés David Guetta ha producido un remix junto a Ava Max del clásico de Alphaville Forever Young. Una actualización de esas canciones eternas que apunta a conquistar las fiestas de medio mundo.

'Freedom for the night' - Sophie Ellis Bextor

Sophie Ellis Bextor lanza Freedom for the night en una combinación de brilli brilli y energía que transmite las mejores vibraciones.