Pues era que sí: Kylie Minogue confirma que visitará España dentro de muy poco

Kylie Minogue estrena Tensión II, el que se convierte en su 17º álbum. Tras el éxito de Tension, la artista se lanza con esta secuela con la que quiere marcar el ritmo y el éxito al alcance de canciones como Padam Padam.

La veterana artista lleva décadas seduciendo y conquistando con su pop electrónico que le ha hecho batir récords en muchos países, pero sobre todo en Reino Unido: allí, la australiana es la única artista femenina en conseguir un álbum en número 1 y singles en el top 10 a lo largo de cinco décadas consecutivas. Con todo ello, continúa al pie del cañón.

En Europa Fm hemos hablado con Kylie Minogue de cara a este esperado estreno, y la australiana nos revela muchos secretos sobre su carrera, su relación con Dua Lipa, y sobre todo, su pasión por España.

Una visita muy esperada

Y es que la cantante de I Believe in You inicia en 2025 una gran gira, Tension World Tour, por la que pasará por países de todo el mundo, y dedicará un preciado tiempo a Europa, pero entre sus paradas en el viejo continente no se encuentra nuestro país. Sin embargo, con nosotros es clara, y una sonrisa pícara la delata: "Lo digo en este espacio, pero puede que venga a España".

La artista "ama" nuestro país y, aunque no aparece ninguna ciudad española como escenario de alguno de sus conciertos, pronto anunciará cuándo actuará por todo lo alto en nuestras tierras.

De momento, desde este 18 de octubre podemos disfrutarla a lo grande a través de las 13 canciones que forman Tension II, con las que Minogue quería crear "más tensión aún". "Es muy loco porque me recuerdo en flashes grabando mi primera demo con un pequeño sueño y sin experiencia", rememora la artista.

Así, expresa cómo se siente al conseguir publicar su álbum número 17: "Profesional y personalmente es muy salvaje". Ahora se encuentra con la libertad de hacer lo que quiera, y así lo demuestra a través del sonido de las canciones, la estética de los videoclips y los featurings escogidos.

Colaboraciones de vértigo

En Tensión II, Kylie Minogue colabora con imponentes nombres, entre los que se encuentran empoderadas artistas femeninas: la DJ The Blessed Madonna, Bebe Rexha, Tove Lo y Sia.

Estas uniones se forjaron desde "el respeto mutuo", y mientras algunas querían contar con ella para sus propias canciones, lo que le resultó una "gran oportunidad" a otras las contactó ella misma. "Todas somos diferentes, así que disfruté mucho de las colaboraciones", asegura.

Una pionera siempre en auge

"No sé si soy una pionera, quizás como mujer en solitario probablemente", confiesa desde la modestia sobre sus inicios en el pop electrónico. Asimismo, se considera fan de artistas que hacen, a día de hoy, el mismo género musical que lleva haciendo ella más de 40 años. De hecho, opina sobre Dua Lipa: "Ella es impresionante y le tengo una enorme admiración".

No podía faltar preguntarle por sus motivaciones a la hora de continuar trabajando con esa ilusión y ganas. "A veces me hago esa misma pregunta", comienza a expresar, en clave de humor.

Pero, de manera más seria, expresa que ama lo que hace, el "ser creativa, la creatividad y el arte en la música". Todo el trabajo acaba teniendo sentido para expresar lo que ella quiere y, por supuesto, la hacen continuar al pie del cañón sus propios seguidores: "Son los fans los que me dan el ánimo".

Y Tension II es una mezcla de toda esa veteranía, estilo y personalidad propias, empoderamiento y amor por su trabajo y sus fans.