Las novedades musicales de la semana con Uri Farré: Alfred García, Nicki Minaj, Marc Seguí y más

Viernes es sinónimo de estrenos musicales. Recibimos el fin de semana en Europa FM descubriendo los nuevos estrenos de artistas tan conocidos como la rapera Nicki Minaj, que pisa fuerte con la energía de su tema Red Ruby Da Sleezy.

Saltamos de Estados Unidos a Latinoamérica para toparnos con la colaboración de Manuel Turizo con Marshmello, que se han unido en la contagiosa El Merengue. En el terreno nacional nos quedamos con Alfred García, que tras su paso por el Benidorm Fest acaba de estrenar la emotiva El Corazón. También tenemos a Marc Seguí, que busca repertir la viralidad de Tiroteo con su lanzamiento AAAAA, que llega con un sonido mucho más rockero.

Marshmello y Manuel Turizo - El Merengue

Una combinación exclusiva que derrocha sabor latino gracias al artista Manuel Turizo, que con solo 22 años ya se ha convertido en una de las grandes promesas del género urbano. Ahora se une a Marshmello para El Merengue.

Sam Ryder - Put a light on me

El cantante británico, que quedó en segunda clasificación en Eurovisión 2022 con el tema Space Man, despunta ahora con Put a light on me, un tema electrónico que está incluido en su álbum debut, There's Nothing But Space, Man!.

Marc Seguí - AAAAA

Solo un mes después del estreno de su último tema, Plaza en el Cielo, Marc Seguí da un nuevo golpe en la industria musical con AAAA, un single pop rock en el que las guitarras cobran protagonismo junto a una letra de desamor y obsesión que arrastra al cantante a la deseperación. El nuevo sonido de Marc Seguí ha llegado para quedarse.

Portugal. The Man - Dummy

El regreso de Portugal. The Man se confirma con el estreno de Dummy, single que estará incluido en el nuevo disco de la banda, Chris Black Changed My Life, que saldrá a la venta el próximo 23 de junio. El tema llega acompañado de un vídeo dirigido por Noel Paul en el que un peculiar peluche lleva a cabo un viaje lleno de aventuras (y desventuras).

Alfred García - Corazón

A dos meses de comenzar su gira con el primer show en Barcelona, Alfred García estrena su nueva canción Corazón, un juego exquisito de ironías y contradicciones reflejo de sentimientos cruzados, pasando del deseo al desinterés. Con un estilo pop-rock, el cantante recuerda a un amor reciente que todavía no ha sanado. Corazón, escrita por el propio artista junto a Andy Clay, es una composición íntima y evocadora.

Nicky Minaj - Red Ruby Da Sleeze

El primer single en solitario desde el lanzamiento del éxito mundial Super Freaky Girl. Una nueva canción que incluye un sample del tema de Lumidee Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh). La rapera ya puso la miel en los labios a sus fans con su esperando regreso a la música mostrando la portada de la canción en sus redes sociales.