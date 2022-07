Marc Seguí: "Agua salada' habla de una relación tóxica"

Marc Seguí vuelve a visitar Cuerpos especiales para presentar su nuevo single Agua salada. Un tema que, sorprendentemente, incorpora guitarras, algo nada habitual en la música del artista. "Es este single en concreto, no es que ahora vaya a tirar por aquí. Tenía la canción hecha hace un montón, y ese día decidimos tirar por ahí en el estudio y me gusta mucho".

Sobre este tema, Eva Soriano asegura que es un reaggeton triste: "Es como para perrear, pero triste". Y aunque Marc cree que esto no es para perrear, Eva e Iggy no piensan lo mismo. "Es un reaggeton para escuchar en casa triste y para sentir cositas, pero en discotecas no sé si va a sonar", continúa Seguí, a lo que los presentadores de Cuerpos especiales no tienen dudas de que esto se va a bailar.

Aunque Marc confiesa que todos hemos vivido cosas tóxicas en una relación y Agua salada habla de ello, en este caso este tema no lleva "mensajito" para nadie en concreto.

Además de este tema, Marc ya está preparando su nuevo disco —en el que parece que habrá alguna colaboración con una estrella argentina— y además ha lanzado el remix de su hit 360 con Rusherking. "La colaboración surgió a través de las redes sociales. Subió una story escuchando una canción mía y ya contacté con él y le dije que tenía una idea y demás y fue así, super natural", ha explicado Marc de esta colaboración.

Precisamente con Rusherking coincidió después en el Lollapaloza Argentina, que recuerda como un sueño hecho realidad. "Cuando estoy con mis amigos y pienso en todo lo que me está pasando y toco tierra es cuando me doy cuenta".