Quién es Manuel Turizo, el cantante colombiano que colabora con Shakira en su nueva canción

Tiene 22 años, 13 millones de seguidores en las redes sociales y su tema La Bachata sonando en todos los rincones del planeta. Manuel Turizo empieza a ganar terreno en las listas de éxitos después de años de trabajo y esfuerzo.

El cantante, que nació en Montería (Colombia) el 12 de abril del año 2000, se ha posicionado como uno de los artistas urbanos más pegados de los últimos meses.

Ha colaborado con Tini Stoessel en Maldita Foto, con María Becerra en Éxtasis o con Luis Fonsi en Vacaciones, uniones musicales de gran nivel a las que ahora se suma una colaboración con Shakira.

Lo cierto es que todo empezó en 2017 con el éxito Una Lady Como Tú, una canción que sonó por todo el mundo a pesar de que Manuel Turizo todavía era un principiante. Apuntaba maneras desde bien joven. Solo tenía 17 años cuando su primer éxito se viralizó.

Un tema con Shakira debajo del brazo

Después de colapsar el planeta con la sesión #53 de Bizarrap, llena de dardos a su expareja Gerard Piqué, Shakira continúa con su resurreción cual ave fénix.

La artista, que contó a The Mirror que a pesar de que tenía un álbum listo para su lanzamiento se había propuesto cambiar algunas letras para adaptarlas a su situación actual, sale de una de las etapas "más oscuras" de su vida con el apoyo masivo del público. Los estratosféricos números de su último estreno lo demuestran. "Componer música es como ir al psiquiatra", dijo a Elle sobre la salvación personal que fue su retorno al trabajo tras la separación.

Así, todo apunta a que la próxima canción que escucharemos de la colombiana será un featuring con Manuel Turizo. Ya se han filtrado algunos segundos de la canción en Dímelo King, una plataforma colombiana especializada en música urbana. "Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía", se escucha cantar a la intérprete de Te Felicito.

El lado familiar de Manuel Turizo

Desde pequeñito tuvo bien claro que quería ser cantante y así se lo transmitió a su familia, que desde el primer momento le brindó su apoyo.

La única condición que le pusieron fue que no abandonase sus estudios mientras daba sus primeros pasos en el mundo de la música. "Soy muy consciente de todo, tengo en la cabeza todos los días de qué quiero vivir en un futuro y a dónde quiero llegar", aseguraba en una reciente entrevista con Hola USA.

Manuel Turizo vive en una lujosa casa de Miami acompañado de su madre Diana y su hermano Julián Turizo, además de dos bulldogs franceses a los que conocemos gracias a las fotos caseras que el cantante comparte en su perfil de Instagram.

"Ella es la más duraaaa, sin competencia, no me va alcanzar la vida pa devolverle lo que ha hecho por mi a lo bien. Madres ustedes son el amor eterno. Que Dios me las bendiga mucho", escribió en su Instagram con motivo del Día de la Madre.

Quiere tener cinco hijos con su novia Joseline Sorza

Está enamorado de la joven influencer Joseline Sorza desde 2019, cuando empezaron a surgir los rumores sobre que existía algo más que una amistad entre ellos. Lo cierto es que su relación empezó así, como una amistad que poco a poco se tornó en algo más.

"De amigos pasamos a más que amigos y, después, precisamente no fue como '¿quieres ser mi novia?'. No. Nosotros empezamos a tener una relación porque así se dio, porque nos entendimos, sin esperar gustarle. A ella le gustaba estar conmigo, y sin esperar ella gustarme, a mí me gustaba estar con ella y ya", aseguraba el cantante al mismo medio.

Aunque ahora mismo solo tiene 22 años y está centrado en su carrera musical, Turizo desea ser padre de familia numerosa. "Ahora mismo no, pero me gustaría tener cinco hijos si tengo tiempo. Primero hay que intentarlo con uno porque lo difícil es criarlos", confesaba antes de reconocer que se considera un hombre celoso no solo cuando está en pareja, sino también en otros aspectos de su vida.

"A mí ella me encanta, y soy bien celoso con todo lo que quiero. No es solo en una relación, es con todo lo que aprecias de tu vida", decía.

Es bastante reservado con su intimidad y aunque nunca ha escondido que tenga pareja, son contadas las imágenes que comparte con Joseline Sorza en sus redes sociales.

Se siente privilegiado y reconoce ha sufrido ansiedad

Es consciente de que el éxito de su carrera ha cambiado sus circunstancias. Ya no tiene que preocuparse por las dificultades de la vida cotidiana, sobretodo en el aspecto económico, algo que le ha ayudado a centrarse en su carrera musical. Apesar de tener preocupaciones como todo el mundo, admite que se siente privilegiado.

"Todo el mundo experimenta una situación o momento así. Yo sí lo he sentido, pero no para que me contamine tanto que me desvíe del camino de lo que hago. Al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es lo que me hace feliz en la vida y no estaría en ningún otro lado. Me siento bendecido por eso. Todos tenemos problemas, pero no me puedo andar quejando de los míos. Soy consciente de que la gente me ve con muchas más bendiciones de las que la mayoría podría tener", dijo a Hola USA.