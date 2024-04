Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Aitana, Sebastián Yatra, Varry Brava y más

Los fines de semana suenan mucho mejor si los acompañamos de buena música. Xavi Alfaro hace su habitual repaso de los mejores estrenos musicales de los últimos días.

Aitana y Sebastián Yatra lanzan su tercera colaboración, Akureyri, como una bella carta donde reflexionan sobre su ruptura en 2023 y recuerdan con nostalgia los besos que han perdido. Varry Brava y Suu se unen en La Tormenta, una canción que suena a playa, festivales y amores de verano.

Nicki Nicole lanza Ojos verdes, en la que habla por primera vez de las infidelidades de Peso Pluma , al que descubrió engañándola por redes sociales cuando se hicieron virales una serie de vídeos con otra mujer de la mano. Love of Lesbian estrena Contradicción, el primer adelanto de su nuevo disco de la mano de Rigoberta Bandini.

Finalmente, ya podemos escuchar Hammer to the Heart de Teddy Swims, una de las cuatro canciones que se incluyen en la edición deluxe del álbum I've Tried Everything But Therapy (Part 1.5).

Akureyri - Aitana y Sebastián Yatra

Aitana y Sebastián Yatra viajaron a la ciudad islandesa de Akureyri en junio de 2023 mientras estaban juntos y guardan tan buen recuerdo de esta localidad que han decidido convertirla en el escenario de su nueva canción. Una desgarradora balada que detalla cómo han vivido su ruptura.

El single cuenta con una letra desgarradora con frases como Pero esta noche contigo, encontraré / Mi cama en tu sofá / Tu brazo de almohada me acompañará / A soñar con Akureyri y fantasear. En mitad de rumores de reconciliación, la catalana y el colombiano escriben el último capítulo de su historia.

Para el videoclip, acudieron en marzo a Akureyri incluyendo bonitas imágenes en la nieve, así como videos caseros del viaje que hicieron cuando todavía estaban juntos.

La Tormenta - Varry Brava

La Tormenta forma parte del nuevo proyecto musical de Varry Brava que verá la luz en septiembre de 2024. La canción, tercer adelanto de este trabajo, es una colaboración con la catalana SUU. "El destino nos juntó y decidió, como siempre pasa con las cosas buenas", contó el grupo de Orihuela (Alicante) sobre cómo surgió esta unión en la que medió su productor.

"Nos dijo que hacía poco que había trabajado con Suu en uno de sus temas, los tres nos miramos a la cara y lo vimos claro, era ella la voz que necesitaba nuestra tormenta", explicó sobre la canción que nos traslada a la playa y a las terrazas, a los festivales, a las historias de amores maravillosos y casi imposibles.

Ojos verdes - Nicki Nicole

La historia de amor de Nicki Nicole y Peso Pluma terminó bruscamente en febrero cuando se viralizaron unas imágenes del mexicano de la mano con una mujer desconocida. La argentina ha plasmado sus sentimientos de traición y dolor en Ojos verdes, una cumbia divertida que dará mucho de que hablar.

En la canción, la argentina da a entender que su ex se arrepintió de haberle sido infiel y se puso en contacto con ella, algo que ella no habría aceptado. 'Te vas a arrepentir cuando me veas por ahí / Vas a tener que fingir cuando me veas cara a cara', canta Nicki Nicole.

Contradicción - Love of Lesbian y Rigoberta Bandini

Love of Lesbian se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco y abre el apetito de sus fans con el estreno de Contradicción, una colaboración con Rigoberta Bandini. Como ellos mismos han revelado en entrevistas, el single funciona como una "oda a la amistad".

"Siempre puedes admirar a una persona y pensar que te gustaría colaborar con ella, pero puede que nunca llegue esa canción. En este caso, llegó. Desde el primer momento pensé que Rigoberta podría encajar con su tonalidad y también por el carácter del tema. Creo que no estaba equivocado", contó sobre la colaboración Santi Balmes.

De la misma forma, el próximo disco de la banda está dirigido a las "relaciones humanas de toda índole" porque "constituyen ese epicentro emocional al que recurres una y otra vez en los momentos malos".

Hammer to the Heart - Teddy Swims

La semana se cierra con Hammer to the Heart, el estreno del cantautor estadounidense Teddy Swims. El single forma parte de la versión deluxe del disco I've Tried Everything But Therapy (Part 1.5), que incluye cuatro canciones inéditas.

Con la salida del álbum, el cantante se embarca en una gira europea con primera parada en Bélgica y la última, en Estados Unidos este verano. Será en Lollapalooza en agosto.