Los mejores himnos de festivales de este verano: Dani Fernández, La La Love You, Amaia y más

Los festivales se han vuelto una parte imprescindible del verano, y es la cuna perfecta de verdaderos himnos que cantar a pleno pulmón y bailar hasta el extremo.

Este verano estamos disfrutando de canciones que ya son un imprescindible de estas citas musicales, gracias a artistas como Dani Fernández, Estopa y Franz Ferdinand, entre muchos otros.

Dani Fernández - 'Por no bailar contigo'

Si hay un rey de festivales y ya casi de la música en directo es Dani Fernández, quien tiene grandes éxitos que corear al aire libre y en espacios más reducidos, como Local de Ensayo Europa FM. Entre sus temas más pegadizos se cuela Por no bailar contigo, un hit al ritmo pop rock tan característico del artista.

"Diste la última estocada / Y parecías encantada / Me reprochaste que al final / Tú te esperabas mucho más de lo que va a pasar", recita el tema veraniego. Así lo entona en festivales como el Brisa Festival en Málaga, cita musical con Europa FM como emisora oficial.

La La Love You - 'Una boda en Las Vegas'

Si algo tiene la formación musical son himnos, pero este 2025 el más disfrutón para festivales es Una boda en Las Vegas, un tema para gritar a pleno pulmón con el característico estilo del grupo. Una canción con la que celebrar la vida. Y seguro que escuchamos y bailamos esta canción al aire libre en la actuación del grupo en La Mercè con Europa FM.

"Quiero contarte un secreto, ha sido entrar por la puerta y pensar en irme directo... Directo a ti y a tu boca, que a mí me habla en silencio... Me sobran todas las cosas y solo pienso en tu boca", dice la letra del tema, que habla de un amor a primera vista y que cuenta con un estribillo rápido de memorizar y cantar hasta el infinito.

Estopa - 'El día que tú te marches'

Los hermanos Muñoz tienen grandes himnos de su trayectoria, pero uno de los más especiales es el que celebra su 25 aniversario del lanzamiento de su primer disco. El día que tú te marches hace un repaso a su discografía, un concepto muy chulo para disfrutar en festivales.

Y es que este 2025 el dúo solo se deja ver en festivales, como el Río Babel de Madrid o el Weekend Beach de Málaga. ¡Y este hit no puede faltar!

Franz Ferdinand - 'Audacius'

El himno internacional de este verano lo pone Franz Ferdinand. Y es que la banda volvió a la música con Audacius, y como no podía ser de otra manera, se celebra a lo grande cada vez que la tocan en los festivales. Y también en pequeños espacios, pues recordaron que intimaron con el público a través de Local de Ensayo Europa FM.

Y Alex Kapranos, líder de la banda, compartió la definición perfecta del éxito: "Los versos son muy secos y un poco lo-fi, luego llega el estribillo. La canción es un contraste entre los dos: los versos son bastante introspectivos y austeros, mientras que los estribillos son una respuesta abiertamente audaz a eso, tanto musical como líricamente".

Amaia - 'Nanai'

Y si hay una reina de festivales esa es Amaia. La cantante continúa con su gira este verano y en su set list no puede faltar Nanai, el primer tema de su disco Si abro los ojos no es real. Y te recomendamos no perderte el concierto de la pamplonica en el Sonorama Ribera 2025, con Europa FM como emisora oficial.

"Esto ya se acaba, voy a despertar. Ya no me acordaba de que esto no es real. Cuando abra los ojos todo se me olvidará, pero aquí un segundo puede ser una eternidad", repite la cantante en la letra, a la par que todo el público cada vez que la escucha.