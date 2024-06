Las novedades musicales con Xavi Alfaro: David Otero, Halsey, Marlon y mucho más

Te interesa

Variedad y buen gusto es lo que garantiza la selección que hace cada viernes Xavi Alfaro con las Novedades musicales de cada semana.

Junio abre la veda con David Otero encabezando la lista con Metaverso, una pincelada de su nuevo trabajo, y Halsey abriendo su corazón en The End tras comunicar cómo enfrenta su enfermedad.

Además, Marlon trae su buen rollo a las guitarras con Lucas y Marta, Sabrina Carpenter mantiene su buen momento musical a base de Please Please Please, y los colombianos Maluma y Blessd se unen para mostrar a qué suena Medellín en 1 of 1.

Metaverso - David Otero

David Otero vuelve a regalar con Metaverso un single adelanto de su próximo álbum, Inteligencia artificial, que verá la luz el próximo mes de septiembre. A pesar de lo futuristas que resultan sus títulos, el cantante, guitarrista y compositor se vuelca en cada verso para demostrar que la música es, sobre todo, orgánica y sentimental.

The End - Halsey

Sin duda, Halsey acapara parte del protagonismo de las Novedades musicales con The End, la canción en la que la norteamericana narra cómo convive con la leucemia y el lupus,abriendo su corazón ante esta lucha. Además, la artista ha decidido donar los beneficios de este single a las instituciones de investigación The Leukemia & Lymphoma Society y a la Lupus Research Alliance.

Lucas y Marta - Marlon

La banda Marlon regresa a sus andadas con Lucas y Marta, una canción en la que su reconocible sello rockero y fresco encuentra en la nocturnidad de las relaciones fugaces la inspiración necesaria para crear obras como esta.

Please Please Please - Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter sabe que es una de las artistas del momento y sigue en su línea de sacar hit tras hit. En este caso y casi como una continuación de su alabada Espresso (la canción con la que Adele se va a dormir), la de Pensilvania presenta Please Please Please Please, como adelanto de su próximo proyecto musical Short n' Sweet, acompañada de un videoclip que casi entra dentro de la categoría de Cine gracias al cameo de su pareja, el actor Barry Keoghan.

1 of 1 - Maluma ft. Blessd

Sabedores de estar “haciendo historia”, como ellos mismos han reflejado, Maluma y Blessed presentan 1 of 1 como estreno de su álbum homónimo, el primero en conjunto de dos artistas urbanos de Colombia. Un tema llamado a conquistar el verano con un videoclip en blanco y negro en el icónico barrio de Antioquia de Medellín.

