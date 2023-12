Selena Gomez publica su foto más romántica besándose con Benny Blanco

Lo de Selena Gomez y Benny Blanco va más que en serio. La artista ha compartido en su perfil de Instagram un carrusel de fotos con sus momentos favoritos en Nueva York esta semana, donde no han faltado unas tiernas imágenes junto a su nuevo novio.

Selena Gomez está viviendo su momento más feliz.

La actriz reveló hace unos días que, desde hace seis meses, mantiene una relación sentimental con el músico y productor Benny Blanco, con unos mensajes un tanto desconcertantes, y acaba de ser nominada a los Globos de Oro como Mejor Actriz de serie de televisión en Comedia o Musical por su papel protagónico en Only Murders in the Building.

Y además de triunfar en el amor y en su profesión, sus amigas tampoco faltan en su día a día: esta semana la hemos visto disfrutar en distintas ocasiones de la noche de Nueva York junto a Taylor Swift.

Es tal la felicidad que siente, que la artista no se la ha querido guardar para ella, y ha compartido con sus seguidores un carrusel de fotografías de sus momentos favoritos en la ciudad que nunca duerme durante esta semana.

Ent la publicación no podían faltar instantáneas del cumpleaños de la intérprete de Midnights, selfies y sus fotos más románticas con su novio Benny Blanco, entre besos y abrazos.

A juzgar por las fotos que ha subido la intérprete de Single Soon, podemos ver lo feliz que está rodeada de sus seres queridos.