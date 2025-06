Las novedades destacadas de la semana en Europa FM: Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Sidecars y mucho más

Un viernes más, los estrenos musicales copan la actualidad y comienzan a circular entre el público, deseoso de renovar sus playlists y con ganas de hacer una puesta a punto para un verano que cada vez está más cerca. Alba Alborch te cuenta todos los detalles de las novedades musicales que destacamos en Europa FM, en las que solo se ha colado una propuesta española. El resto llegan desde fuera de nuestras fronteras.

Sabrina Carpenter - Manchild

Justo el día que se sube al escenario del Primavera Sound, Sabrina Carpenter llega dispuesta a salvar la temporada estival con un nuevo y sarcástico hit pop en el que lanza, según las teorías del fandom, un par de dardos a su ex, Barry Keoghan, al que llama inmaduro e infantil. Además, Manchild contiene cara B titulada Inside of Your Head When You've Just Won an Argument with a Man.

Sidecars - A Cámara Lenta

A Cámara Lenta es un tema que, según la banda madrileña, "trata el final de una etapa como una experiencia y no como una derrota". Juancho y los suyos reflexionan sobre las similitudes entre querer y soltar en el nuevo adelanto de su nuevo disco, programado para otoño de este año, que guarda toda la esencia de su sonido.

Ed Sheeran - Sapphire

Solo una semana después de su paso por Madrid con el Mathematics Tour, Ed Sheeran lanza el tercer single de su próximo disco, Play, que saldrá a la venta el próximo 12 de septiembre. Aunque el álbum nace como respuesta a uno de los periodos más oscuros de su vida, el músico recrea sonidos alegres inspirándose en los países a los que va de gira. Tras tantear el persa en Azizam, Ed Sheeran explora los sonidos indios en Sapphire.

Rauw Alejandro y Clarent - Forni

La cuenta atrás para ver al artista puertorriqueño en nuestro país ha comenzado. El próximo 5 y 7 de julio Rauw Alejandro llega al Movistar Arena de Madrid y de momento se desconoce si incluirá en el setlist esta colaboración con Clarent, que ha dejado su profesión en la barbería para despuntar con el requetón en Puerto Rico. Juntos prometen ponerle mucho sabor al verano.

Teddy Swims - God Went Crazy

Teddy Swims continúa desvelándonos su mundo interior en God Went Crazy, una balada soul que, con toda probabilidad, forme parte de su nuevo disco.

Escucha en Europa FM tus éxitos de hoy y tus favoritos de siempre.