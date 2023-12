Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Estopa, Chenoa, Iñigo Quintero, Lana del Rey y más

Diciembre llega con dos esperados regresos. Estopa presenta el primer single de Estopía, su nuevo disco que saldrá en 2024, y Chenoa vuelve con una canción hecha para bailar y en la que hace gala de su tradicional atrevimiento y espontaneidad

Pignoise se une a dos conocidos artistas para lanzar los dos primeros adelantos de su disco 20 aniversario e Íñigo Quintero regresa con un tema que habla del éxito sin precedentes de su canción Si no estás.

Disfruta de las novedades musicales más destacadas de la semana de la mano de Xavi Alfaro y dale la bienvenida a un mes lleno de música.

El día que tú te marches - Estopa

Cinco años han pasado ya desde que Estopa lanzó su último disco pero este 2024 va a ser diferente. Los hermanos Muñoz preparan la llegada de su nuevo álbum, Estopía, y para ir abriendo boca este viernes nos sirven su primer adelanto, El día que tú te vayas.

David y José recuperan su esencia rumbera y llenan el videoclip de referencias a los inicios de su carrera. "Es una poesía musical y es una rumba total. Muy nuestra, sin mucho experimento, no hemos experimentado", decían el pasado octubre al hablar de este canto a la vida y al amor.

Bailar contigo - Chenoa

Bailar contigo es el esperado regreso de Chenoa, que lleva ya cuatro años sin estrenar música. La cantante y presentadora, que anuncio su vuelta en Tómatelo menos en serio, el late night en Europa FM, presenta una canción que destaca por su atrevimiento, espontaneidad y madurez, y que refleja muy bien su evolución a lo largo de los años.

Inspirada en las discotecas de los ochenta, a la vez que evoca los tiempos, la música y la estética del famoso Studio 54 de Nueva York de finales de los setenta, Bailar Contigo sirve como homenaje a los inicios musicales de Chenoa, cuando descubrió su amor por la música en vivo acompañando a sus padres a los locales musicales de aquellos años, y es también una mirada a su época de adolescente cuando se divertía con sus amigos con esta música de fondo.

"Es más que una canción; es la sensación de brillar y vibrar sin parar durante un precioso instante en el que todo gira y se mueve al ritmo más dance. Los sonidos retro fusionados con toques musicales en tendencia se entrelazan y fluyen, dándole forma y llevándote a bailar sin pensarlo, simplemente dejándote llevar... bailar contigo, sin más ni menos", apunta la propia Chenoa.

Cama vacía - Pignoise y La La Love You

Pignoise celebra sus 20 años en la música con un disco aniversario del que ya están disponibles los primeros singles. Este viernes llegan Cama vacía, en la que la banda colabora con los chicos de La La Love You, y Nada podrá salvarte, donde se une a Loquillo.

Cama vacía forma parte de su disco Año Zero (de 2011) y habla de una situación que viven "algunos treintañeros que se han acomodado a estar solos", contó el grupo cuando lanzó el videoclip del tema.

"Tengo la cama vacía de sentimientos y no la pienso llenar por el momento. Tengo un millón de manías porque soy viejo y ya no pienso cambiar por ti", dice la letra de este ya mítico tema.

Lo que queda de mí - Íñigo Quintero

Después del enorme éxito de Si no estás, Íñigo Quintero vuelve a la carga con Lo Que Queda de Mi, una canción compuesta a raíz de ese éxito.

El nuevo single habla de cómo se ha sentido tras convertirse en un fenómeno mundial de la noche a la mañana. Un tema biográfico, muy actual y cargado de energía. En su letra se puede intuir que el camino del éxito no es siempre fácil, y que el cantante no se ha dejado cegar por los focos y la fama.

Take Me home, Country Roads - Lana del Rey

Lana del Rey hace realidad por fin los deseos de sus fanáticos y lanza la versión oficial del tema de John DenverTake Me home, Country Road. Un nuevo estreno que llega tras el éxito masivo y las buenas críticas del álbum Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd y poco después del anuncio de su paso por Barcelona el próximo mes de junio. Es cabeza del festival Primavera Sound, en el que también actuarán SZA o Vampire Weeknd.

