Las referencias del videoclip de Estopa 'El día que tú te marches', un homenaje a sus 25 años de carrera

Cinco años de ausencia que se terminan con el estreno de El día que tu te marches, el tema con el que Estopa regresa a su sonido más característico: la rumba.

Los hermanos de Cornellá celebran el próximo 2024 el 25 aniversario del lanzamiento de su primer disco (Estopa, 1999). Un álbum en el que entraron todas las maquetas que Mari Paz -novia de José Manuel- había enviado a la discográfica y que vendió 1 millón 200 mil copias. Rápidamente, canciones como Tu Calorro y Como Camarón les hicieron cambiar la cadena de montaje de la fábrica de Seat en la que trabajaban por los escenarios, una gira por todo el país que les colocó en el número 1. Pero quizá la clave de su éxito y del cariño que despiertan entre el público sea que no tienen ni una gota de soberbia.

Los símbolos de su trayectoria

El día que tú te marches es precisamente un repaso a su discografía, una canción que llega con un videoclip lleno de símbolos de su trayectoria. El Seat Panda contra el que chocaron desde su Ford Scort — sí, la letra de La Raja de Tu Falda dice que ellos iban en un Ford Scort— , una guitarra española ardiendo, las portadas de sus álbumes o la terraza del bar La Española donde se criaron y que regentaban sus padres en el Barrio de San Ildefonso.

"Hemos tenido un bar y sabemos que un bar es muy esclavo, y si no estás ahí, se hunde", decían hace años en una entrevista en yu, No te pierdas nada tras el parón de la pandemia. "En nuestra época estaban las típicas máquinas, las tragaperras.. Y hasta que no se iba el tío no podías cerrar", recordaban entre bromas. Estaba situado frente a la comisaría de policía de Cornellá al lado del colegio donde estudiaron, el Jaime I. Sus padres habían llegado desde Zarza Capilla (Badajoz) y se instalaron a escasos diez kilómetros de Barcelona.

"El día que falten nuestros padres no sé qué va a ser de nosotros", añadía David en la misma charla antes de recalcar que "no queremos ponernos todavía ni en la situación. No lo queremos ni pensar. Dependemos mucho de nuestros padres".

"Estopía es nuestro próximo disco, por el 25 aniversario"

En menos de 12 horas han agotado las entradas para sus conciertos en el Wanda Metropolitano de Madrid y el Estadio Olimpic de Barcelona del próximo verano, dos citas imprescindibles en las que con toda probabilidad presentarán Estopía, su próximo disco, que llegará en marzo de 2024.

El día que tú te marches es el primer adelanto.