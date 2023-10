Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Pablo López, James Blunt, Mau y Ricky y más

Que se haya terminado el verano no significa que las ganas de salir a la pista hayan desparecido. Ni mucho menos. Si hay algo que nos ayuda a seguir con nuestra vida después de vacaciones, playa y sol es la música. Y hoy estamos de celebración porque es viernes, y eso, en la industria musical, significa novedades; bien, bien de género nuevo al alcance.

Después de un torbellino de semana marcada por la tensión de ver lo nuevo de Bizarrap y Milo J —cuyo anuncio de music session 57 ha mutado en un disco de cinco canciones, en dormir sin Madrid—, se aproxima el ansiado fin de semana para darle al play y escuchar el nuevo y cuarto álbum de la banda de indie española Veintiuno, El arte de perder, una oda al fracaso, y los sencillos de Merino e Iván Ferreiro, Demasiado grande o lo nuevo de Marwan, la divertida Pensábamos que el amor era solo una fiesta.

Mau y Ricky - Vas a destrozarme

Es el primer adelanto del próximo álbum de este dúo de hermanos, Hotel Caracas, en colaboración con el productor ganador del Grammy Malay, el artista y compositor JP Saxe, y su amigo de toda la vida y ganador de múltiples Latin Grammy JonTheProducer. Nacidos en Venezuela y criados en Miami, Mau y Ricky fusionan en su música pop latino, reguetón y ritmos urbanos. En Vas a destrozarme, el dueto apuesta por la balada pop para narrar la historia de una relación llena de mentiras y amantes. Un tema que forma parte de un LP que promete ser su declaración más audaz y ambiciosa hasta la fecha.

Mau y Ricky - Vas a Destrozarme (Official Video)

Andres Koi - Buffet

Buffet es el nombre de la primera canción de Andres Koi —el acrónimo de Kids of inmigrants (es hijo de argentino y brasileña)—. El nombre de una etapa musical, de un nuevo proyecto. Y el nombre de presentación de Andrés Ceballos, el hasta octubre de 2022 vocalista de la banda DVICIO, responsable de exitazos como Enamórate, que llega con un nuevo proyecto artísticoy ganas de comerse la industria como si de un buffet se tratara.

Con esta apuesta pop más alternativa, Andres viaja a Tokio para desvelarnos en qué consistirá su carrera musical en solitario. Desvergonzado, libre y muy risueño, el cantante habla sobre sus ganas gigantes de "comerse el universo", viajando de punta a punta del mundo. Una antesala del álbum debut que llegará en 2024 como pistoletazo de salida de su carrera. Una carrera que llega con una personalidad nueva y un cambio sonoro en colaboración con el productor Navi.

Andrés Koi - Buffet (Video Oficial)

James Blunt - The girl that never was

El cantautor y músico británico anunció el pasado agosto su noveno disco de estudio, Who We Used To Be, en el que incluye temas como Beside you o Adrenaline. Tras el éxito logrado con los adelantos de su nuevo proyecto, este otoño Blunt añade la balada The girl that never was, una canción que le canta a un amor que ha llegado a su fin tras una infinidad de intentos de alargarlo, la historia de una pareja que quiere seguir unida pero se queda en el intento: Darling, we tried but now it's over /We had it all and then we lost /The girl that never was.

James Blunt - The Girl That Never Was (Lyric Video)

Pablo López - Abril sin anestesia

López y el piano es el dúo infalible. El compositor y coach de La Voz canta para nosotros este 6 de octubre Abril sin anestesia, una balada de esas a las que nos acostumbra Pablo López, al que le basta su vozarrón y sus manos dirigiendo su instrumento de cabecera para volver a conquistarnos y demostrarnos que es uno de los artistas más todoterreno del país.

Pablo López - Abril Sin Anestesia

Tu Otra Bonita - La Pared

Una rumba para indies. Así es como los chicos de Tu Otra Bonita definenLa Pared, lo último que traen tras el lanzamiento de Y si no soy yo, de la mano de Gabriel de la Rosa (vocalista de Shinova). Un adelanto más de su próximo álbum ¿Quieres rollo?

A modo de continuación de la mítica y conocidísima melodía de la canción interpretada por Bambino, y incluyendo como ad lib el estribillo (ahí está la pared), el vocalista del grupo Héctor Lacosta canta a los amores imposibles en una canción que trata de tirar esa pared, llena de dificultades y obstáculos para abrir puertas y ventanas que le permitan alcanzar lo que se quiere de verdad.

Tu Otra Bonita - LA PARED (Videodancing Tutorial)

